Bogotá proyecta US$19.000 millones en inversión extranjera con el transporte integrado como eje

Carlos Alberto Suárez, director de Invest in Bogotá, explicó que la agencia de promoción ha mapeado más de 12 proyectos estratégicos que, en conjunto, podrían superar los US$19.000 millones en inversiones proyectadas.
Entre estos proyectos están los trenes regionales como el Regiotram, las líneas 1, 2 y 3 del metro, nuevos cables aéreos, sistemas de movilidad 100 % eléctricos —como la fase VI de TransMilenio—, además de grandes iniciativas de renovación urbana, hospitales y colegios.
El director de Invest in Bogotá destacó que la agencia funciona como un puente entre inversionistas y el Distrito, con un atributo clave: su continuidad más allá de los cambios de gobierno.
“Somos una agencia de promoción proactiva que conoce al inversionista, lo ayuda a desarrollar sus modelos y le da tranquilidad para proyectos que duran más de cuatro años”, señaló para Valora Analitik en el marco del Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura.
Aseguró que la entidad también facilita la coordinación entre las secretarías distritales que inciden en los proyectos, acelerando trámites siempre que se cumplan estándares de mercado de talla mundial.
Suárez resaltó que existe una “oportunidad única”: no solo hay un portafolio robusto, sino también una administración decidida a promover la inversión privada.
“El alcalde Galán quiere atraer inversión extranjera porque entiende que los recursos públicos no son suficientes para cumplir la visión de ciudad.”, afirmó.
Bogotá, ciudad aeropuerto
Consultado sobre la reciente consolidación de El Dorado como el principal aeropuerto de América Latina —superando a Guarulhos (Brasil) y Ciudad de México—, Suárez enfatizó que la ciudad está entrando en una nueva era.
Bogotá Ciudad Aeropuerto y el proyecto El Dorado Max representan, dijo, una visión de largo plazo que trascenderá el actual gobierno.
“Es un ecosistema de infraestructura para la industria aeroespacial que Bogotá nunca había desarrollado. Competimos con aeropuertos como México, São Paulo o Panamá”, señaló, destacando cifras como 45 millones de pasajeros y más de 800.000 toneladas de carga movilizadas.
Para Suárez, Bogotá es también un escenario ideal para acelerar la transición energética, por su creciente demanda y por el riesgo de déficit si no se actúa con rapidez.
“Tenemos que desarrollar proyectos de alto valor y transformar la visión del mercado energético. Inversionistas extranjeros que hicieron transición en países como Brasil nos están mostrando qué funcionó y qué no”, afirmó.
Hacia un transporte interconectado
La ciudad ya avanza en sistemas 100 % eléctricos: el metro, la fase VI de TransMilenio con 369 buses eléctricos y la transición del parque automotor, lo que exige infraestructura de carga y una red eléctrica más robusta.
Sobre el Sistema Interoperable de Recaudo (SIR), explicó que permitirá unificar el pago de todos los modos de transporte: metro, cables, Regiotram y TransMilenio.
“Significa una sola plataforma de recaudo y una sola tarjeta para que el usuario se mueva en toda la red. La idea es integrar al metro y a los trenes regionales, con una capacidad que en escala puede superar los 4 millones de viajes diarios”, aseguró.
Finalmente, Suárez señaló que los inversionistas internacionales ven a Bogotá con optimismo.
“Reconocen que la ciudad está más activa que nunca en infraestructura y que la cadena de valor se está fortaleciendo. A medida que las obras avanzan, los negocios se vuelven más concretos”, afirmó.
Añadió que Bogotá se está consolidando como una plataforma competitiva para hacer negocios en Latinoamérica.