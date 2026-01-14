Bogotá recibirá la Copa Mundial de la FIFA con evento abierto al público: Así será la experiencia

El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA estará en Colombia el 15 y 16 de febrero de 2026 como parte del recorrido organizado por Coca-Cola. Bogotá será una de las 75 paradas de la gira, que visitará 30 asociaciones miembro de la FIFA durante más de 150 días. El evento permitirá a los aficionados ver de cerca el premio más importante del fútbol antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
La visita se realizará en el Gran Salón de Corferias con un recorrido inmersivo de 50 minutos. Los asistentes podrán participar en experiencias sensoriales relacionadas con la historia de los Mundiales y tomarse una fotografía oficial con el trofeo. La organización espera miles de visitantes durante los dos días de actividades en la capital.
El Tour del Trofeo se ha convertido en una plataforma comercial y de mercadeo de alto impacto para las marcas asociadas al torneo. Según Coca-Cola, la gira ha pasado por 182 de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA en sus cinco ediciones anteriores. La empresa destacó que esta versión conmemora los 20 años del programa y sirve como antesala del campeonato más grande de la historia.
El Mundial 2026 tendrá 48 selecciones, 104 partidos y sedes en tres países, lo que representa un aumento del 40 % en el número de encuentros frente al formato de 2022. Este crecimiento ha impulsado las estrategias de promoción en América Latina, región que concentra ocho de las paradas del recorrido entre febrero y marzo.
La Copa Mundial sale de gira para visitar la capital colombiana
La llegada del trofeo a Bogotá se produce 12 años después de su última visita en 2014. Coca-Cola informó que el evento involucra a socios embotelladores locales, operadores logísticos y proveedores de montaje, lo que genera un movimiento relevante para los sectores de servicios, turismo y entretenimiento.
Mickael Vinet, vicepresidente global de Assets, Influencers & Partnerships de Coca-Cola, afirmó que el objetivo es “acercar a los fans al corazón de la acción” y celebrar las emociones que produce el fútbol. Por su parte, Romy Gai, director de negocios de la FIFA, recordó que la colaboración con la compañía existe desde hace dos décadas y ha permitido llevar el trofeo a la mayoría de países afiliados.
El recorrido latinoamericano inicia el 13 de febrero en Guatemala y continúa en Honduras. Después de Colombia seguirá por Ecuador, Argentina, Uruguay y Brasil, para regresar luego a México, uno de los países anfitriones. En total serán 10 ciudades mexicanas visitadas antes del comienzo del torneo en junio.
El Trofeo Original se exhibe de forma permanente en el Museo de la FIFA en Zúrich y únicamente abandona ese lugar para la gira oficial y para la Copa Mundial. Esta condición ha convertido al Tour en un acontecimiento de alto valor mediático y en una oportunidad de conexión directa con los aficionados.
Recomendado: Para llenar el álbum Panini del Mundial 2026 se necesitaría casi el 75 % de un salario mínimo en Colombia
María Teresa Pérez Morales, directora senior de mercadeo de Coca-Cola para Colombia y Venezuela, señaló que el regreso del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA refleja el deseo de los hinchas de ver nuevamente a la Selección en el torneo. La ejecutiva destacó que el evento también incluirá iniciativas de sostenibilidad enfocadas en recolección y reciclaje de empaques.