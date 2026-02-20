Bogotá tiene nueva calle en esta localidad: Concejo de Bogotá definió el nombre

Desde el Concejo de Bogotá fue aprobado el Proyecto de Acuerdo 402 de 2025, una iniciativa orientada a reconocer la labor de miles de mensajeros que a diario recorren la ciudad para facilitar trámites, entregas y actividades comerciales. Con esta decisión, el Cabildo Distrital estableció que la carrera 6, entre las calles 119B y 120A, en la localidad de Usaquén, será denominada oficialmente “La Calle del Mensajero”, en honor a este oficio.
La medida busca visibilizar un trabajo que, aunque cotidiano, resulta determinante para el funcionamiento urbano. Los mensajeros intervienen en la logística de empresas, comercios y ciudadanos, al tiempo que contribuyen a la movilidad de documentos, paquetes y bienes. En la práctica, su actividad conecta sectores productivos y permite la continuidad de múltiples procesos administrativos y económicos en la capital.
El proyecto reconoce que el crecimiento del comercio electrónico, la digitalización de servicios y la necesidad de entregas rápidas han incrementado la relevancia del servicio de mensajería. En ese contexto, el Concejo consideró pertinente otorgar un reconocimiento institucional que resalte la contribución de este grupo laboral a la dinámica económica de Bogotá.
El concejal Andrés Barrios, autor de la iniciativa, explicó el alcance de la decisión y su intención de trascender el simbolismo. Según afirmó, el objetivo es otorgar un respaldo formal a quienes han sostenido distintas actividades en la ciudad durante años.
“Este no es un homenaje simbólico. Es un reconocimiento institucional a una labor que ha sostenido a Bogotá durante décadas. Hoy la ciudad les dice gracias a quienes madrugan, recorren nuestras calles y hacen que todo funcione mejor”.
Además del componente conmemorativo, el acuerdo contempla un impacto territorial en el sector donde se ubicará la nueva denominación. La administración distrital considera que la consolidación de la Calle del Mensajero puede aportar a la recuperación del flujo peatonal y a la reactivación económica de la zona, que en los últimos años ha registrado cambios derivados de intervenciones urbanas y transformaciones comerciales.
La apuesta institucional es que el reconocimiento atraiga visitantes y fortalezca la actividad de establecimientos cercanos, incluidos pequeños comercios y servicios de barrio. También se espera que el espacio se convierta en un punto de referencia dentro de la localidad de Usaquén, favoreciendo encuentros comunitarios y actividades productivas.
Barrios señaló que la iniciativa tiene un alcance social y económico, pues pretende impulsar la apropiación del espacio público y promover el reconocimiento ciudadano hacia quienes ejercen este oficio.
“Este reconocimiento también se traduce en oportunidades económicas para el comercio local, fortalece el tejido social del barrio y contribuye a la recuperación del espacio público como escenario de encuentro y actividad productiva. Celebro que este Acuerdo pase a sanción del alcalde Carlos Fernando Galán y reitero mi compromiso con una Bogotá que valore a quienes la sostienen con su trabajo diario”.
Tras su aprobación en el Concejo, el proyecto pasará a sanción del alcalde mayor. Una vez se formalice, el Distrito deberá adelantar la señalización correspondiente y las acciones administrativas necesarias para oficializar el nombre del tramo vial.