La Fundación Bolívar Davivienda y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), a través de la plataforma de financiación colaborativa a2censo, anunciaron una alianza enfocada en facilitar el acceso a financiamiento para pequeñas y medianas empresas en Colombia.
La iniciativa busca conectar programas de fortalecimiento empresarial con mecanismos de acceso a capital, con el objetivo de que más compañías puedan avanzar hacia procesos de inversión y financiación.
Según explicaron las entidades, la alianza integrará iniciativas como Emprende País y AuRA con la operación de a2censo, plataforma que conecta empresas con inversionistas a través de campañas de financiación colaborativa.
El objetivo, según informaron, es cerrar brechas entre empresas con potencial de crecimiento y alternativas de acceso a recursos, mediante procesos más estructurados de preparación e inversión.
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Más apoyo a pequeñas y medianas empresas
En el frente de fortalecimiento empresarial, el programa Emprende País ha acompañado a más de 500 empresas en el país durante más de 15 años, con 24 cohortes graduadas.
Estas compañías generan más de 28.200 empleos y registran ventas promedio por $11.800 millones anuales.
Por su parte, AuRA trabaja en procesos de fortalecimiento para aceleradoras, emprendimientos e inversionistas. Actualmente, contempla acompañar 235 emprendimientos y trabajar con más de 140 inversionistas.
En el componente de acceso a capital, a2censo suma más de 15.000 inversionistas y ha canalizado cerca de $122.000 millones mediante 232 campañas exitosas de financiación para empresas.
Fernando Cortés Mc Allister, director de la Fundación Bolívar Davivienda, señaló que uno de los retos del ecosistema empresarial es que muchas pymes no cuentan con condiciones suficientes para acceder a capital.
Por su parte, Andrés Restrepo, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, indicó que la alianza busca conectar empresas con potencial de crecimiento e inversionistas interesados en acompañar esos procesos.