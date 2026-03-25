Una nueva cervecería llega a la Bolsa de Colombia con emisión de acciones en a2censo: así puede invertir

La industria de cerveza artesanal en Colombia ha encontrado un mecanismo para levantar capital a través de a2censo, la plataforma de financiación colaborativa de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
En 2024, Bruder lanzó una exitosa campaña a través de la cual recaudó $4.500 millones con la emisión de 4,5 millones, que tenían como destino apalancar el crecimiento de su operación.
Dos años después, una nueva cervecería recurrirá a la emisión de acciones desde a2censo. Se trata de Birrería Macha, que anunció la apertura de una ronda de inversión dirigida al público, con la que busca captar hasta $2.000 millones y sumar nuevos socios para acelerar su crecimiento en Bogotá.
La operación se realizará a través de la plataforma de financiación colaborativa de la bvc y permitirá que personas naturales inviertan desde $1 millón para convertirse en accionistas de la compañía.
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¿Cómo se hará esta emisión de acciones?
Según se informó, la empresa pondrá a disposición del mercado el 10 % de su participación accionaria, con el objetivo de atraer cerca de 1.500 inversionistas.
La iniciativa busca ampliar el acceso a este tipo de inversiones en el segmento de cerveza independiente, en un contexto en el que este mercado aún tiene baja penetración en el país.
Actualmente, Birrería Macha cuenta con tres puntos de venta propios y presencia en más de 80 restaurantes en Bogotá. Los recursos obtenidos se destinarán a la expansión de la marca en la capital, incluyendo la apertura de cinco nuevos puntos de venta, el fortalecimiento del canal de distribución y el posicionamiento en el mercado.
La compañía proyecta un crecimiento de hasta 300 % en ventas con la ejecución de este plan.
Beneficios para los futuros accionistas
Además de la valorización de la empresa, los inversionistas podrán acceder a beneficios como descuentos exclusivos y la posibilidad de recibir dividendos en el largo plazo.
“Este es el momento para el que venimos trabajando durante los últimos seis años: unir a nuestra comunidad con nuevos inversionistas y acelerar nuestro crecimiento en Bogotá”, señaló Pablo Bermúdez, CEO de Birrería Macha.
El movimiento se da en un entorno en el que la cerveza artesanal en Colombia representa cerca del 0,5% del consumo total, por debajo del promedio de 3 % en Latinoamérica, lo que evidencia un espacio de crecimiento para este tipo de compañías.
Con esta ronda, la empresa busca consolidar su presencia en Bogotá y fortalecer su estrategia de expansión dentro del segmento de cervecerías independientes.
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