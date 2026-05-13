Medellín será sede de encuentro internacional de líderes

Del 10 al 13 de noviembre, Medellín se convertirá en el laboratorio de ideas más importante de la región al recibir Horasis Global Summit 2026, que este año tendrá como lema “Construyendo el mañana”.
Este encuentro reunirá a más de 1.000 líderes mundiales, entre estrategas gubernamentales, inversionistas y académicos, que llegarán con el propósito de diseñar la hoja de ruta para abordar los problemas más urgentes del mundo.
Medellín, elegida por su resiliencia
La elección de Medellín como sede responde al reconocimiento internacional de la capacidad de resiliencia. El Dr. Frank-Jürgen Richter, presidente de Horasis, califica la transformación de la ciudad como una de las historias cívicas más potentes de la actualidad. Para los observadores externos, el Valle de Aburrá no es solo un valle geográfico, sino un símbolo de cómo la innovación urbana puede reescribir el destino de una sociedad.
“Medellín dejará de ser solo un destino turístico para convertirse en el laboratorio de ideas más importante de la región, y ese enfoque lo dice todo sobre por qué elegimos esta ciudad”, dijo Richter.
El debate que se vivirá en noviembre trasciende lo técnico. Si bien la inteligencia artificial, la digitalización y las nuevas economías serán los motores de la conversación, el corazón del evento está en el factor humano.
Esta será la tercera vez que Horasis celebre una cumbre en Latinoamérica. El año pasado, la reunión anual se llevó a cabo en la Universidad de São Paulo y reunió a ministros, líderes empresariales, académicos y funcionarios gubernamentales de todo el mundo.
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Durante dos días, estos líderes de opinión y tomadores de decisiones permanecerán en estrecha comunicación para debatir el impacto de desafíos apremiantes como el cambio climático, y trabajarán en la búsqueda de soluciones colaborativas que reconozcan la urgente necesidad de una cooperación internacional significativa.
Para el país, esta cumbre representa una ventana de oportunidad estratégica. La consolidación de Medellín como un eje global de innovación se da luego de años de trabajo en fortalecer ecosistemas de emprendimiento y atraer inversión extranjera.