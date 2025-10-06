Bolsa colombiana abre nueva semana tras corrección en inicio de octubre

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 03 de octubre de 2025 en 1.852,74 puntos, registrando al cierre del viernes una variación semanal de – 0,57 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 34,30 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 1.900 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 1.815 puntos. RSI se ajusta a niveles de sobrecompra semanales.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $ 445.996 millones, mostrando una variación negativa en este ítem de – 7,60 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $482.620 millones.
Estas fueron las cinco acciones que caen en su acumulado al cierre del viernes:
- En el primer lugar Nubank (Nu) que retrocede – 4,47 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones de Canacol Energy (CNEC) que caen – 4,29 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol) que bajaron – 3,79 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de Celsia (Celsia) que presentaron una contracción de – 2,20 %. Finalmente, el quinto puesto es para Corficolombiana preferencial (PFCorficolcf) que bajó – 2,05 %.
Las acciones del banco BBVA (BBVACOL) suben 14,67 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la semana.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap