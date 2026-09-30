Bolsa de Colombia puede crecer hasta 13 % en 2027; estas son las acciones favoritas para invertir el próximo año

El mercado accionario colombiano llegaría a 2027 con un escenario de mayor crecimiento de las utilidades empresariales, aunque con un potencial de valorización más moderado frente al comportamiento observado en los últimos años.
Visión Davivienda estima que el MSCI Colcap podría alcanzar los 2.890 puntos el próximo año, lo que representaría una valorización potencial de 13,4 % frente a su nivel de referencia. Vale decir que actualmente el principal índice de la Bolsa de Colombia se ubica en
La estimación hace parte de las proyecciones del Libro 2027, en el que la firma anticipa además un crecimiento de 13 % en las utilidades de las compañías que hacen parte del MSCI Colcap durante 2027, después de una expansión estimada de 23 % para 2026.
Si a la valorización proyectada del índice se suma el retorno por dividendos, que Visión Davivienda calcula en 6 % para 2027, el retorno potencial total llegaría a 19 %.
Grupo Sura, Corficolombiana y Grupo Energía Bogotá, entre las acciones destacadas
Visión Davivienda considera que el principal catalizador para el mercado colombiano será la reactivación de la inversión privada, en la medida en que esta pueda abrir nuevas oportunidades de crecimiento para las compañías que hacen parte del índice.
La firma señala que el potencial de valorización del Colcap se ha reducido después del buen comportamiento registrado en los últimos años. En este sentido, las tesis de inversión para las compañías ya no dependerían únicamente del descuento frente a su valor justo, sino también de factores que permitan aumentar sus utilidades y generar crecimiento futuro.
En este contexto, el portafolio de Top Picks de Visión Davivienda está compuesto por Grupo Sura, Corficolombiana y Grupo Energía Bogotá.
La composición del Colcap también resulta relevante para esta perspectiva. El sector financiero representa 57 % del índice, mientras que utilities tiene una participación de 16 %, materiales y construcción de 15 % y petróleo y gas de 9 %.
Son sectores en los que la firma identifica oportunidades asociadas con una eventual recuperación de la inversión en Colombia y la región.
Utilidades crecerían 13 % en 2027
El desempeño esperado de las utilidades sería uno de los principales factores para la valorización proyectada del mercado. Para 2026, Visión Davivienda elevó su estimación de crecimiento de utilidades desde 12 % hasta 23 %, mientras que para 2027 espera una expansión anual de 13 %.
El sector financiero tendría la mayor contribución a ese crecimiento, con 64 % del total de las utilidades del índice. La firma proyecta para este sector un repunte de 12,6 %, apoyado en la continuidad de la recuperación que comenzó en 2025.
En el caso de Ecopetrol, Visión Davivienda también espera una mayor contribución a los resultados, impulsada por la reciente adquisición de Brava en Brasil. Por su parte, el sector de utilities tendría un mejor desempeño en 2027 después del impacto que tuvo en 2026 la fuerte apreciación de la tasa de cambio.
Para este segmento, la estimación apunta a un crecimiento anual de las utilidades de 17 %.
La firma también destaca que el comportamiento de las compañías en 2026 ha estado respaldado por la recuperación del sistema financiero, menores gastos en provisiones, estrategias de eficiencia y una recuperación de proyectos en sectores como infraestructura y construcción.
Dividendos tendrían menor peso en el retorno de 2027
Otro de los análisis hechos por Visión Davivienda es que el retorno por dividendos proyectado para 2027 sería de 6 %, por debajo del promedio de 11,6 % registrado entre 2020 y 2026.
La firma atribuye esta reducción principalmente a la valorización de las acciones registrada durante los últimos años y no a un deterioro en la capacidad de las compañías para generar dividendos.
De hecho, se anticipan aumentos en los dividendos decretados el próximo año para casi todas las compañías analizadas.
Entre los cambios destacados está Grupo Cibest, para el que se proyecta una reducción del dividendo debido a que no se contempla un pago extraordinario como los registrados en los dos últimos años.
También se espera un menor dividendo de Banco de Bogotá, mientras que Ecopetrol, Grupo Sura y Grupo Aval aparecen entre las compañías para las que se anticipan incrementos.
—