Bolsa de Colombia sigue con fuerte retroceso, pero Nutresa alcanza máximo histórico

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 04 de febrero de 2026 en 2.381,04 puntos registrando una variación negativa de – 2,29 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 15,14 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.360 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.562 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $307.742 millones, mostrando una variación positiva de 16,20 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $264.916 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 1,55 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $84.438 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest – 4,72 %) que negoció $80.680 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones ordinarias de Grupo Cibest (Cibest – 2,41 %) que transaron un monto de $35.292 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Títulos Inmobiliarios (TIN) que retrocede – 6,59 %.
- En la segunda casilla, los títulos de preferencial Grupo Cibest (PFCibest) que caen – 4,72 %.
- Finalmente, las acciones de Grupo Aval preferencial (PFAval) que bajaron – 3,99 %.
Las acciones del Grupo Nutresa (Nutresa) suben 8,14 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada, cerrando incluso en máximos históricos.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap