Bolsa de Colombia cerró enero con un crecimiento cercano a 20 %; hay nuevas acciones en ranking de valorizaciones

Tras el positivo balance del mercado accionario en Colombia durante 2025, que sin tener en cuenta los dividendos arrojó una variación de 49,9 % en su principal índice, el MSCI Colcap, el primer mes de 2026 el ritmo no para.
Si bien en las más recientes jornadas se vieron correcciones que le bajaron tracción al avance de la renta variable colombiana que alcanzó a bordear los 2.600 puntos, el desempeño siguió siendo sólido, pues el índice arrojó un crecimiento de 19,67 % al 30 de enero, cerrando enero en 2.474 unidades.
Para las firmas comisionistas, hay varias lecturas. Por un lado, Acciones & Valores ha destacado que el mercado de acciones locales mantiene sólidos flujos diarios, lo que ha representado un catalizador reciente.
Por su parte, Cibest Capital considera que, aunque el mercado puede generar retornos a quienes se encuentran invertidos, “la reciente subida ha sido acelerada y refleja un agotamiento de los valores justos en buena parte de las acciones”.
Ranking de acciones de Colombia: cambia el podio
A lo largo de 2025 las mayores valorizaciones del mercado local estuvieron concentradas en los títulos de Mineros, Nutresa y Fabricato (que no está en el Colcap), con alzas exponenciales.
Para el primer mes de este nuevo año, hay nuevas acciones liderando los crecimientos. El título que más ganó en enero fue el de Cementos Argos, con una variación de 28,44 %, en medio de la actualización de su estrategia y tesis de inversión, de cara a los próximos años, en las que plantea importantes metas de crecimiento en varios de sus indicadores.
La segunda acción que más crece en lo corrido de 2026 es la acción preferencial de Grupo Cibest, que logró un positivo de 26,21 %, en un periodo en el que ha logrado llegar a máximos históricos y con Bancolombia, su principal filial, reportando sólidas utilidades a noviembre del año pasado.
Por su parte, la acción de Mineros sigue siendo de las más destacadas de la bolsa local y en enero acumuló una variación de 25,36 %, a la expectativa de una nueva recompra de acciones y con precios internacionales del oro impulsando su desempeño operativo.
Otras acciones colombianas que crecen por encima de 20 % son: Ecopetrol, que sube 22,99 %, Interconexión Eléctrica (22,87 %), el ETF iColcap (22,52 %), el título preferencial de Grupo Sura (22,47 %), y la ordinaria de Grupo Cibest (20,66 %).
Colombia: el segundo mercado que más crece en la región
Al ampliar la lupa y revisar cómo le fue a la Bolsa de Colombia en comparación con sus pares regionales, fue la segunda más destacada, solo por detrás de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), que creció 21,77 %.
En tercer lugar, se ubicó la Bolsa de Valores de Brasil (B3), con una variación de 12,56 % en su principal índice, el Bovespa. Detrás aparece la Bolsa de Comercio de Santiago, con un 8,96 % en su índice S&P Ipsa.
Ahora, frente a índices de la Bolsa de Nueva York, la diferencia es notable si se tiene en cuenta, por ejemplo, que el S&P 500, que recoge a las empresas de mayor capitalización en Estados Unidos, apenas tiene un positivo de 1,37 %, mientras que el Nasdaq, que agrupa principalmente a compañías tecnológicas, sube 1,20 % en lo que va de este año.
