Gerente de la Bolsa de Colombia da señales sobre el futuro de nuevos emisores en el mercado local

El desempeño durante 2025 de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) la llevó a tener la segunda valorización más alta de la región, con un crecimiento en su índice MSCI Colcap de 49,9 %, lo que muestra una recuperación en el apetito por la renta variable local.
Las otras alzas destacadas el año pasado vinieron por cuenta de sus pares en la integración regional de nuam, que será el mercado único, junto con Chile (56,2 %) y Perú (46,4 %).
Con varias acciones superando crecimientos del 100 % y alcanzando máximos históricos, Andrés Restrepo, gerenta general de la bvc, consideró que “a diferencia de hace un par de años, estamos en una situación excepcionalmente positiva para que lleguen nuevos emisores al mercado de capitales colombiano”.
Al entrar en detalle, destacó que existe interés tanto en el mercado de bonos como en el mercado de renta variable, y dijo que “la recuperación de precios y la mejora en la liquidez son muy buenas señales para más emisores. Esa realmente es la tarea pendiente”.
Destacó además que el mercado es una opción estratégica para los emisores que tienen planes de crecimiento y que quieren desarrollar nuevos proyectos productivos.
Así va la integración de nuam
Según Andrés Restrepo, gerente general de la bvc, durante 2025 se lograron avances en el alistamiento en la forma cómo operará la renta variable de nuam, de cara a lo que sería la implementación de una única rueda para comprar y vender acciones de estos tres países.
“Para llegar a tener ese mercado común, necesitamos que las plataformas sean las mismas y que las reglas de operación sean las mismas. Eso lo arrancamos el año pasado, tanto en el frente de negociación, como en posnegociación”, resumió Restrepo.
¿Qué pasará con la integración de las bolsas en 2026?
Ya mirando hacia 2026, Restrepo explicó que “será un año de implementación, sobre todo tecnológica y operativa en este momento, en las tres bolsas, cosa que estemos listos para realmente empezar a funcionar como un solo mercado”.
Sobre la oposición que ha hecho el superintendente financiero, César Ferrari, en relación con la integración, Restrepo aceptó que hay diferencias “en la aproximación que tenemos al alcance lo que es la integración”.
Es decir, mientras que para la Bolsa la unificación de plataformas, reglas y un espacio común de negociación son relevantes para el desarrollo del mercado, el superfinanciero apunta a otros retos.
“Él ha mencionado los temas tributarios, de homogeneización en ciertas reglas, y nosotros coincidimos que hacia allá tenemos que ir, pero que este es un primer paso muy importante en esa visión de tener un mercado más profundo”, concluyó.
