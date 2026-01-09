Se disparó la negociación de acciones en la Bolsa de Colombia en 2025: así se movió el mercado

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) vivió en 2025 uno de sus años más sólidos recientemente, con una valorización constante que llevó a su principal índice, el MSCI Colcap, a tocar su máximo histórico y a lograr mayores volúmenes de negociación.
De acuerdo con información de la bvc, procesada por Valora Analitik, el monto negociado en compra y venta de acciones locales también tuvo un fuerte repunte a lo largo del año, con un crecimiento al cierre del año de 68,04 %.
Esto quiere decir que, mientras en todo 2024 la negociación de títulos de empresas colombianas sumó $19,05 billones, para el año que acaba de terminar este monto ascendió a $32, 027 billones, que se materializaron en 1,36 millones de operaciones.
Vale destacar que en 11 meses de 2025 se negociaron más de $2 billones, a excepción de enero, cuando la cifra se ubicó en $1,97 billones. Adicionalmente, el mejor mes en compra y venta de acciones locales fue abril, en el que se logró un récord de $3,15 billones.
¿Cómo fueron los flujos en renta variable en diciembre?
Ahora, al mirar solo los datos de diciembre de 2025, se negociaron un promedio diario de $122.000 millones, cifra inferior en 31,7 % frente al mes anterior, de acuerdo con Davivienda Corredores.
Según la comisionista, los principales compradores netos en diciembre de 2025 fueron el Sector Real (es decir, las empresas productoras y comercializadoras de bienes y servicios), los fondos de pensiones y cesantías, y los Fondos de Inversión Colectiva, realizando compras netas por $407.000 millones.
En el caso del Sector Real, concentraron sus compras netas en Terpel ($144.000 millones), Éxito ($124.000 millones) y Grupo Sura ($37.000 millones).
En contraste, los principales vendedores netos en diciembre fueron los inversionistas extranjeros, las fiduciarias y las comisionistas de bolsa, realizando ventas netas por $413.000 millones.
Las ventas de los inversionistas extranjeros se concentraron en Terpel ($151.000 millones), Éxito ($121.000 millones), y Grupo Sura ($74.000 millones).
