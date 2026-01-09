Noticias económicas importantes Bolsa de valores, BVC Noticias del mercado financiero Noticias empresariales

Se disparó la negociación de acciones en la Bolsa de Colombia en 2025: así se movió el mercado

Solo en diciembre, el sector real fue el principal comprador de acciones colombianas, mientras los extranjeros fueron vendedores netos.

Por: -
Bolsa de Valores de Colombia. Foto: archivo Valora Analitik
Bolsa de Valores de Colombia. Foto: Valora Analitik

Compártelo en:

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) vivió en 2025 uno de sus años más sólidos recientemente, con una valorización constante que llevó a su principal índice, el MSCI Colcap, a tocar su máximo histórico y a lograr mayores volúmenes de negociación.

De acuerdo con información de la bvc, procesada por Valora Analitik, el monto negociado en compra y venta de acciones locales también tuvo un fuerte repunte a lo largo del año, con un crecimiento al cierre del año de 68,04 %.

Esto quiere decir que, mientras en todo 2024 la negociación de títulos de empresas colombianas sumó $19,05 billones, para el año que acaba de terminar este monto ascendió a $32, 027 billones, que se materializaron en 1,36 millones de operaciones.

Vale destacar que en 11 meses de 2025 se negociaron más de $2 billones, a excepción de enero, cuando la cifra se ubicó en $1,97 billones. Adicionalmente, el mejor mes en compra y venta de acciones locales fue abril, en el que se logró un récord de $3,15 billones.

Relacionado: Bolsa de Colombia cerró 2025 como la tercera con mayor valorización de la región; así quedó el ranking de acciones.

Negociación de acciones por mes durante 2025
Negociación de acciones por mes durante 2025. Imagen: bvc.

¿Cómo fueron los flujos en renta variable en diciembre?

Ahora, al mirar solo los datos de diciembre de 2025, se negociaron un promedio diario de $122.000 millones, cifra inferior en 31,7 % frente al mes anterior, de acuerdo con Davivienda Corredores.

Según la comisionista, los principales compradores netos en diciembre de 2025 fueron el Sector Real (es decir, las empresas productoras y comercializadoras de bienes y servicios), los fondos de pensiones y cesantías, y los Fondos de Inversión Colectiva, realizando compras netas por $407.000 millones.  

En el caso del Sector Real, concentraron sus compras netas en Terpel ($144.000 millones), Éxito ($124.000 millones) y Grupo Sura ($37.000 millones).

Se disparó la negociación de acciones en la Bolsa de Colombia en 2025: así se movió el mercado
Informe de flujos de renta variable en diciembre 2025. Imagen: Davivienda Corredores.

Relacionado: Empresas en Bolsa de Colombia que más quedarían golpedas por salario mínimo y emergencia económica.

En contraste, los principales vendedores netos en diciembre fueron los inversionistas extranjeros, las fiduciarias y las comisionistas de bolsa, realizando ventas netas por $413.000 millones.

Las ventas de los inversionistas extranjeros se concentraron en Terpel ($151.000 millones), Éxito ($121.000 millones), y Grupo Sura ($74.000 millones).

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Bolsa de Valores de Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar