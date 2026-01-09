Llegan dos nuevas opciones de inversión a la Bolsa de Colombia: están enfocadas en semiconductores y oro

Más opciones de inversión siguen llegando a la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) a través del Mercado Global Colombiano, la rueda de negociación de títulos extranjeros para acceder a acciones o ETFs (fondos bursátiles), en pesos colombianos y sin abrir cuentas en el exterior.
Los nuevos productos disponibles han estado en línea con el movimiento que viene registrando la industria y la tecnología mundial. Solamente en diciembre pasado, se listó la acción de HIVE Digital Technologies, la primera empresa de infraestructura de minería para Bitcoin e IA en cotizar desde Colombia, como lo anticipó Valora Analitik.
Ahora el turno es para el oro y los semiconductores, que tendrán alternativa para ser negociados en Colombia. Se trata de dos nuevos ETF de la firma estadounidense VanEck, que se pueden negociar desde este mismo 9 de enero.
Esta gestora de inversiones, que tiene US$161.700 millones en activos bajo gestión, puso a disposición de los inversionistas en Colombia dos fondos bursátiles que siguen a compañías centradas en semiconductores y oro.
Nueva alternativa para invertir en semiconductores
Por un lado, desde la Bolsa de Colombia se podrá invertir en el fondo VanEck Semiconductor ETF (SMH), el cual busca replicar el precio y el rendimiento del índice MVIS US Listed Semiconductor 25, creado por la firma alemana MarketVector. Su precio de referencia será de $1,41 millones por título.
Este índice mide el rendimiento de las 25 empresas estadounidenses más grandes y con mayor liquidez que cotizan en bolsa en el sector de los semiconductores.
De acuerdo con la descripción de MarketVector, la firma proveedora de este índice, este instrumento solo incluye empresas que generan al menos el 50 % de sus ingresos a partir de semiconductores o equipos para semiconductores.
Las principales acciones que componen este índice son: Nvidia, que pesa 16,94 %, seguida de Taiwan Semiconductor Manufacturing (9,5 %), Broadcom (9,25 %) y Micron Tecnology (5,62 %).
ETF de oro, la otra opción de VanEck
El segundo ETF es el VanEck Gold Miners Ucits (GDX), un fondo bursátil que ofrece a los inversores exposición a varias empresas del sector minero, enfocadas en la extracción de oro. Su precio de referencia será de $341.800 por título.
El índice subyacente de este ETF es Global Gold Miners Index, también de MarketVector y sigue a empresas que cotizan en bolsa y que extraen oro y plata, cuyo desempeño puede verse influenciado por las tendencias de precios subyacentes”.
Las principales compañías que hacen parte de este índice son: Agnico-Eagle Mines, Newmont, Barrick Mining, Anglogold Ashanti y Wheaton Precious Metals. Ninguna de ellas supera una participación de 10 % en el indicador.
