Invertir en minería de Bitcoin e inteligencia artificial ahora es posible en la Bolsa de Colombia

Una nueva opción de inversión, focalizada en minería de criptoactivos como Bitcoin e inteligencia artificial, está disponible desde este jueves en el Mercado Global Colombiano (MGC), la rueda de negociación de títulos extranjeros de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), como ya lo había anticipado Valora Analitik.
Se trata de HIVE Digital Technologies, que se convierte en la primera empresa de infraestructura de minería para Bitcoin e IA en cotizar desde Colombia, lo que refuerza su posición como un importante operador de centros de datos con energía renovable en América Latina y complementa sus cotizaciones en Canadá, Alemania y en Nasdaq (Estados Unidos).
En diálogo con Valora Analitik, Frank Holmes, presidente ejecutivo y cofundador de esta compañía, indicó que “los centros de datos se van a volver clave en el futuro”, y destacó que, aunque la minería de Bitcoin y IA son especulativas, “hay una gran tendencia ocurriendo y se trata de reconocerla”.
“Creo que tenemos ingresos, tenemos flujo de caja. Y nunca hemos tenido, incluso con cada corrección en los mercados, un ingreso operativo negativo. Siempre ganamos dinero. Y tenemos una gran reserva de Bitcoin en nuestro balance”, explicó.
El precio de cada acción en dólares es de US$3,30, y de $12.260, según su precio de referencia en el MGC. Según Holmes, hay alrededor de 200 millones de acciones en circulación y cuenta con alta liquidez en Nasdaq.
¿Cómo funcionan estas operaciones?
De acuerdo con Holmes, se encuentran en una posición única en el mercado, pues muchos de los inversionistas que no quieren invertir directamente en Bitcoin, usan su empresa HIVE. “Tuve muchos inversionistas de oro que tenían miedo de comprar Bitcoin, pero HIVE ha sido su sustituto”.
Y añadió: “Creo que HIVE es un sustituto de los centros de datos. Y te da dos motores turboalimentados. Te da minería de Bitcoin y, por otro lado, te da IA. Te da el futuro”.
Fundada en 2017, HIVE Digital Technologies es la primera empresa que cotiza en bolsa en minería de activos digitales alimentada exclusivamente por energía verde. Actualmente, HIVE construye y opera centros de datos de blockchain e IA de última generación en Canadá, Suecia y Paraguay, prestando servicios tanto a clientes de Bitcoin como de computación de alto rendimiento (HPC).
Aterrizaje en Colombia y expansión regional
Al ser consultado sobre la decisión de traer estos títulos a Colombia, Holmes afirmó que “Colombia tiene la bolsa más desarrollada de América Latina”, y reveló que ha tenido una relación de largo plazo con el país.
“Empecé a invertir en petróleo y gas, en minas de oro y en el puerto en Cartagena. Así que tengo una relación de largo plazo con el país. Sé que los canadienses levantan dinero en Estados Unidos y vienen a invertir aquí”, dijo.
Además, afirmó que “el camino es listar aquí y luego usar el ecosistema andino (nuam) para listar en Lima y luego en Chile”, para dar el salto a Paraguay, que “está trabajando en desarrollar la tecnología que ustedes tienen aquí en Colombia con Nasdaq y con la Bolsa de Nueva York”.
—