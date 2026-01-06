Empresas en Bolsa de Colombia que más quedarían golpedas por salario mínimo y emergencia económica

Cibest Capital reveló un informe en el cual revela sus perspectivas sobre los activos locales, tanto en renta fija como en renta variable (acciones), teniendo en cuenta el contexto macroeconómico de país, con emergencia económica y aumento del 23,7 % del salario mínimo.
La plataforma de inversión de Grupo Cibest advirtió que las medidas incluidas en la emergencia económica gravan “de manera importante” a sectores clave como el financiero y el de hidrocarburos.
Por su parte, el aumento del salario mínimo “podría generar presiones inflacionarias e incrementos en las tasas de interés, un mayor desbalance fiscal, un posible deterioro en la formalidad laboral”, además de un efecto ambiguo en el crecimiento esperado para este nuevo año.
En relación con el IPC, que mide la inflación, Cibest Capital pronostica que el incremento real del salario mínimo, el más alto en años, podría añadir entre 84 y 242 puntos básicos a la inflación anual, llevándola a niveles de entre 6,1 % y 7,48 % en 2026.
Como consecuencia de estas presiones inflacionarias, “elevan la probabilidad de que el Banco de la República inicie un ciclo alcista en el primer semestre de 2026”, a pesar de que la tasa de interés de intervención se haya mantenido inalterada durante las últimas reuniones de política monetaria.
Impacto de emergencia y salario mínimo en acciones locales
En su más reciente informe, Cibest Capital cree que se verá un impacto negativo por nuevas perspectivas macroeconómicas, afectando las valoraciones fundamentales. “El valor esperado para el MSCI Colcap para cierre de 2026, se reduce en al menos un 0,5 %, de 2.241 a 2.230 puntos, e incluso podría reducirse hasta 2.175 puntos, un nivel 3 % inferior al estimado previamente”, se detalla.
La firma explicó que medidas como el aumento de la sobretasa al impuesto de renta para el sector financiero y mayores gravámenes a la extracción de hidrocarburos podrían afectar las utilidades de más del 64,6 % de las compañías del MSCI Colcap, teniendo en cuenta que las compañías financieras representan el 56,7 % y las petroleras el 8,23%.
Vale decir que Grupo Cibest lidera con una participación del 37 % en el principal índice de la bvc, mientras Ecopetrol ocupa el cuarto lugar con 7,7 %. Otras empresas del sector financiero son: las preferenciales de Grupo Aval, Davivienda Group, así como el título ordinario de Banco de Bogotá.
Además, se estima un impacto negativo cercano a 20 % en el valor justo de algunas acciones del sector financiero. Por otro lado, se advierte que “los impactos macroeconómicos del alza salarial —mayor inflación y tasas de interés más altas— presionarían también las valoraciones y utilidades de las diferentes compañías, configurando un entorno más desafiante”.
En cuanto al efecto que tendría un posible aumento de la tasa de intervención del BanRep en el comportamiento del mercado accionario local, “este sería negativo, aunque acotado”.
Efecto en renta fija y dólar
En relación con la tasa de cambio, se recordó que el peso colombiano ha sido impulsado recientemente por las monetizaciones y operaciones de tesorería del Ministerio de Hacienda, destacando la reciente colocación de TES al fondo internacional Pimco por US$6.000 millones.
Sin embargo, esta tendencia de apreciación podría enfrentar un cambio, teniendo en cuenta factores como incertidumbre electoral, desafíos en la sostenibilidad económica y materia fiscal y percepción de riesgo país, que podría llegar a afectar la entrada de capitales de corto plazo y generar una posible cautela en la inversión extranjera directa.
“Aunque las monetizaciones graduales de los recursos recibidos por parte del inversionista extranjero podrían mitigar cualquier expectativa de devaluación, consideramos que sería de corto plazo y no estructural. Por lo tanto, nuestra perspectiva para los próximos meses es devaluacionista en el peso colombiano”, reconoce Cibest Capital.
Ahora, en el caso de la renta fija, se estima que las desvalorizaciones en los Títulos de Deuda Pública (TES) puedan continuar en los próximos días, “lo que refuerza nuestra preferencia por inversiones con plazos intermedios teniendo en cuenta que los efectos inflacionarios y de tasas de interés afectan la parte corta de la curva (inversiones inferiores a dos años) y, por otro lado, las preocupaciones fiscales podrían tener un mayor impacto en inversiones en la parte larga (Inversiones por encima de 7 años)”.
Sobre la venta directa de TES a Pimco, la firma de inversión afirmó que “ha generado diferentes cuestionamientos en los agentes del mercado por la manera como se llevó a cabo la operación, las condiciones finales establecidas y el costo para el país”.
Lo anterior, pues si bien la operación asegura liquidez para la Nación, ante la volatilidad esperada por el periodo electoral de 2026 y podría reducir la presión de oferta de títulos en las subastas tradicionales, “el director de Crédito Público ha anticipado la posibilidad de que más operaciones de este tipo tengan lugar, lo que intensifica la incertidumbre por parte de los inversionistas”.
