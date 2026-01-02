Alza del salario mínimo golpeará utilidad de las empresas, recaudo de impuestos y déficit del Gobierno Petro

El gobierno colombiano incrementó en 23 % el salario mínimo para 2026. Frente a esto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estimó que este aumento profundizaría el déficit fiscal en $5,3 billones, equivalentes a 0,3 % del PIB en 2026; en 2027, el impacto ascendería a 0,4 % del PIB, lo que se traduce en $8 billones.
El organismo señaló que estas previsiones parten de datos preliminares y parciales, por lo que advirtió que los cálculos podrían ser mayores, a medida que se obtenga información más completa.
Lo anterior se daría como consecuencia de que los aumentos del salario mínimo afectan el gasto en el régimen de prima media del sistema pensional. Por otro lado, elevan el gasto en los funcionarios públicos que perciben ese nivel de ingresos.
El organismo agregó que un alza en los costos salariales también reduce el recaudo del impuesto de renta corporativo, como consecuencia de una disminución en las utilidades de las empresas. Asimismo, incrementa el ingreso base de cotización que se utiliza para calcular la tasa de reemplazo de las pensiones en el régimen de prima media.
Encarecimiento de los recursos dirigidos a las pensiones
El incremento salarial impone una tendencia al alza en el valor de las pensiones correspondientes a las rentas vitalicias de un salario mínimo en el Régimen de Ahorro Individual, dado que estas se ajustan en función del salario mínimo y no de la inflación.
El CARF manifestó que cuando este salario crece por encima de la inflación y de la productividad, se activa un mecanismo mediante el cual el gobierno debe cubrir el faltante financiero necesario para garantizar el pago de las pensiones.
Otro dato es que este componente de pensiones implica un gasto de $4,7 billones. Con el alza del mínimo, el CARF calculó que el costo salarial para los funcionarios públicos ascenderá a $0,6 billones. Asimismo, dijo que el recaudo tributario por concepto de cuotas de renta podría disminuir en $2,7 billones debido a las menores utilidades de las empresas.
El documento completo del CARF se puede descargar haciendo clic aquí.
No obstante, aclaró que esta estimación no contempla la posibilidad de que un mayor salario genere un efecto positivo sobre la demanda, dado que un mayor ingreso disponible podría impulsar el consumo de bienes y servicios, y con ello, generar más dinámica en la actividad económica.
