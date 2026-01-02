Gobierno Petro ajustó mecanismo para cubrir incremento del salario mínimo en pensiones, gremios tienen reparos

El Gobierno Petro, a través del Ministerio de Hacienda, emitió el decreto mediante el cual se ajusta el mecanismo que protege las pensiones de renta vitalicia cuando su incremento es superior a la inflación, para asegurar que ninguna pensión sea inferior al salario mínimo legal mensual vigente.
El decreto, expedido el último día de 2025, sustituye la normativa sobre el mecanismo de cobertura de deslizamiento del salario mínimo dentro del Sistema General de Pensiones. Se entiende por deslizamiento de salario mínimo la diferencia entre el cambio porcentual del salario mínimo legal mensual vigente y la variación porcentual del índice de precios al consumidor del año anterior certificado por el DANE.
En este sentido, se establecen nuevos parámetros técnicos de deslizamiento, se define el cálculo de la cobertura y se elimina el reconocimiento de intereses en casos de cobertura positiva, con el fin de preservar el equilibrio actuarial y financiero del sistema.
Además, el texto detalla los procedimientos de preinscripción e inscripción de las rentas vitalicias que cumplen con las condiciones para acceder a esta cobertura, principalmente aquellas cuyas mesadas son equivalentes a un salario mínimo.
Gremios alertan sobre la medida
Los gremios de las aseguradoras y de fondos de pensiones, Fasecolda y Asofondos, habían alertado sobre este proyecto de decreto, a principios de diciembre de 2025. De acuerdo con los gremios, los cambios reglamentarios implicarían un menor número de pensionados, así como menos mesadas pensionales y desfinanciamiento de la prima del seguro que cubre incapacidad y muerte.
En un comunicado conjunto los gremios indicaron que cuando se ajusta un componente del sistema pensional, los costos no desaparecen; solamente se trasladan.
“Es decir, que al reducirse la cobertura que hoy respalda el Estado frente al deslizamiento del salario mínimo, una parte del costo recaería sobre el seguro previsional, volviéndolo inviable. Otra parte recaería sobre las personas que buscan pensionarse por vejez, quienes deberán ahorrar más o recibir menos”, advirtieron.
“Si bien el Ministerio (de Hacienda) señala que la propuesta no incrementa el capital requerido para acceder a pensiones de invalidez y sobrevivencia, en la práctica el cambio sí eleva de manera significativa el costo de los siniestros que debe asumir el seguro previsional”, dice el comunicado conjunto de los gremios.
En este sentido, el aumento en el costo podría generar que la prima del seguro supere el límite legal del 3 %, “lo cual hace inviable su aseguramiento contra los riesgos de incapacidad y muerte”. Además, argumentaron que, sin un seguro previsional funcional, la protección, que hoy beneficia a cerca de 20 millones de trabajadores, “quedaría seriamente comprometida”.
Impactos sobre las pensiones de vejez
Fasecolda y Asofondos manifestaron también que, frente a las pensiones de vejez, “decenas de miles de colombianos tendrían que cotizar y ahorrar mucho más tiempo para tener posibilidad de pensionarse y/o aceptar una mesada inferior a la que recibirían bajo el esquema actual”.
