Exministro Ocampo se va en contra del aumento del salario mínimo de Petro: Lanza crudo pronóstico para la inflación

Siguen dándose a conocer posturas sobre lo que pasaría con los efectos del salario mínimo decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre los puntos más complejos, ya lo han dado a conocer algunos analistas, los efectos en la inflación pegan.
De acuerdo con el Gobierno, el aumento decretado en 23 %, sumando el auxilio de transporte para aterrizar en los $2.000.000, traerá mayores oportunidades para los hogares del país, en la medida en que mejora el poder adquisitivo real.
Sin embargo, el golpe al bolsillo por el salario mínimo en Colombia decretado va encarecer desde alimentos, hasta generar efectos indirectos sobre lo que pase con precios clave como el de los arriendos.
En ese sentido, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, señaló que a pesar de que el inesperado y elevado aumento del salario mínimo tendrá efectos positivos, para una décima parte de los trabajadores colombianos y aumentará la demanda agregada, sus consecuencias negativas serán complejas de manejar.
“En primer término, se agrega a los costos laborales que genera la reforma laboral, lo cual tendrá efectos sobre el empleo formal, en un contexto en el cual casi la mitad de los trabajadores urbanos colombianos y más del 80 % de los rurales son informales”, dijo a través de su cuenta en X.
Los otros llamados de atención de Ocampo sobre el salario mínimo en Colombia
Adicionalmente, dijo, a través de los aumentos de costos laborales por cuenta del salario mínimo se verán afectadas todas las empresas, pero especialmente las micro y pequeñas.
“La inflación aumentará, directamente por el amplio grupo de bienes y servicios que están indexados al salario mínimo y por los aumentos en costos de producción, incluyendo en ambos casos componentes de la canasta familiar”, indica la postura de Ocampo.
A ojos del exministro de Hacienda, esto podría obligar al Banco de la República a aumentar las tasas de interés para controlar la inflación que se viene, al tiempo que habrá aumentos adicionales sobre “los ya elevados gastos públicos, incluyendo el costo de las pensiones”.
Con el ajuste del salario mínimo, Ocampo le pidió al Gobierno explicar cómo va a manejar estos efectos negativos y además “por qué, si tenía la convicción de la conveniencia de un salario vital, adoptó esta decisión al final de su mandato, dejando que sus efectos tuvieran que manejarlos el próximo Gobierno”.