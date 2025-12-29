Salario mínimo en Colombia Noticias económicas importantes

Estos trabajadores en Colombia ahora recibirán auxilio de transporte: Con nuevo salario mínimo hubo radical cambio

La definición del salario mínimo en Colombia supone cambios para los trabajadores que reciben el auxilio de transporte.

Por: -
precio del pasaje de transmilenio y auxilio de transporte
Trabajador en Colombia. Imagen: TransMilenio

El presidente Petro dio a conocer que el salario mínimo en Colombia, incluyendo el auxilio de transporte, será de $2.000.000 para el próximo año, lo que implica cambios clave y costos que deben asumir ahora los empleadores.

Una de las modificaciones más importantes se centra en que sube el límite para reconocer el pago por el auxilio de transporte a los trabajadores del país.

salario mínimo en Colombia
Foto: Valora Analitik

De acuerdo con la ley, este auxilio se le debe pagar a los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos, lo que ahora son $3.501.810; hasta 2025 ese derecho salarial se les reconocía a quienes ganaban hasta $2.847.000, por lo que el aumento es importante.

Este pago debe hacerse, de acuerdo con la misma normativa local, en el salario que recibe el empleado ya sea de manera quincenal o mensual.

De acuerdo con el gobierno Petro, con este cambio, el salario mínimo en Colombia tiene su variación real más importante en la historia reciente del país, aunque analistas locales y empresarios prevén un golpe muy complejo para la economía nacional.

trabajadores independientes en Colombia
Imagen: Tomada de la cuenta oficial en X de la Alcaldía de Tunja

Con el nuevo , ¿quiénes no tienen derecho al auxilio de transporte?

  • Trabajadores independientes: ya que ellos asumen sus propios costos
  • Teletrabajadores: Personas que laboran bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa al 100 %
  • Vivienda en el sitio de trabajo: Si el trabajador reside en el mismo lugar donde labora
  • Transporte suministrado: Cuando la empresa provee una ruta o servicio de transporte completo
  • Vacaciones o licencias: No se paga durante periodos de descanso, incapacidad o licencias, ya que no hay desplazamiento efectivo
salario mínimo de Colombia
El presidente Gustavo Petro sobre el incremento del salario mínimo en Colombia en 2025. Foto: Archivo.

Este nuevo salario mínimo en Colombia se empezará a pagar desde enero del año entrante, con la oficialización del decreto que emitirá el gobierno Petro.

Salario mínimo Colombia
