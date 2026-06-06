Inflación en Colombia Noticias económicas importantes

¿Por qué volvió a subir la inflación de Colombia en mayo?

El DANE dio a conocer las causas más importantes para el dato de inflación de Colombia en mayo

Por: -
fenómeno de el niño
Inflación en Colombia y América Latina. Imagen: Prensa Alcaldía de Ibagué

Compártelo en:
Añade a Valora Analitik como tu fuente

La inflación en Colombia, en el año corrido, va en el 4,36 %, dato que sube con fuerza desde el 3,63 % que se dio en los primeros cinco meses del año pasado.

Los analistas locales siguen llamando la atención sobre escenarios en los que el IPC podría fortalecerse y, contrario a lo que se necesita, los precios clave de la economía suban.

Al revisar los datos anualizados, la inflación en Colombia se acerca con fuerza al 6 %, lo que podría hacer que, a cierre de año, el indicador aterrice en el 6,5 %.

riesgos para la inflación de colombia
Imagen: Prensa Corabastos

Lo que hace subir la inflación de Colombia

Según el informe del DANE para mayo, en lo corrido del año (enero – mayo), seis divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional (4,36 %).

  1. Restaurantes y hoteles: 6,02 %
  2. Educación: 5,89 %
  3. Alimentos y bebidas no alcohólicas: 5,85 %
  4. Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar: 5,32 %
  5. Salud: 4,51 %
  6. Transporte: 4,48 %

“El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Bienes y servicios diversos (3,66 %), bebidas alcohólicas y tabaco (3,39 %), información y comunicación (3,24 %), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,13 %), recreación y cultura (2,84 %) y, por último, prendas de vestir y calzado (1,95 %)”.

Inflación de los alimentos en Colombia
Foto: Valora Analitik

Recomendado: Inflación en Colombia completa tres meses al alza; en mayo llegó al 5,84 %

Finalmente, la inflación en Colombia muestra que los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero – mayo) “se ubicaron en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, restaurantes y hoteles, transporte y educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 3,59 puntos porcentuales a la variación total”.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Inflación Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar