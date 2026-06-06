¿Por qué volvió a subir la inflación de Colombia en mayo?

La inflación en Colombia, en el año corrido, va en el 4,36 %, dato que sube con fuerza desde el 3,63 % que se dio en los primeros cinco meses del año pasado.
Los analistas locales siguen llamando la atención sobre escenarios en los que el IPC podría fortalecerse y, contrario a lo que se necesita, los precios clave de la economía suban.
Al revisar los datos anualizados, la inflación en Colombia se acerca con fuerza al 6 %, lo que podría hacer que, a cierre de año, el indicador aterrice en el 6,5 %.
Lo que hace subir la inflación de Colombia
Según el informe del DANE para mayo, en lo corrido del año (enero – mayo), seis divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional (4,36 %).
- Restaurantes y hoteles: 6,02 %
- Educación: 5,89 %
- Alimentos y bebidas no alcohólicas: 5,85 %
- Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar: 5,32 %
- Salud: 4,51 %
- Transporte: 4,48 %
“El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Bienes y servicios diversos (3,66 %), bebidas alcohólicas y tabaco (3,39 %), información y comunicación (3,24 %), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,13 %), recreación y cultura (2,84 %) y, por último, prendas de vestir y calzado (1,95 %)”.
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Finalmente, la inflación en Colombia muestra que los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero – mayo) “se ubicaron en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, restaurantes y hoteles, transporte y educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 3,59 puntos porcentuales a la variación total”.