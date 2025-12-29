Salario mínimo 2026: Estos son los servicios que aumentan con el 23 % que decretó el presidente Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó el incremento del salario mínimo legal vigente que empezará a regir a partir de 2026. De acuerdo con lo anunciado por el mandatario, el aumento fue del 23 %, lo que permitió que el ingreso básico mensual se ubicara en $1.750.905. Esta decisión, como ocurre cada año, tiene un impacto directo no solo en los trabajadores que devengan el salario mínimo, sino también en una amplia gama de bienes y servicios cuyo valor está indexado a este indicador económico.
Asimismo, con el ajuste correspondiente al auxilio de transporte, el monto de este subsidio quedó establecido en $249.095. En consecuencia, la suma total del salario mínimo más el auxilio de transporte asciende a $2.000.000, cifra que representa el ingreso mensual de millones de trabajadores formales en el país. Este nuevo valor servirá como referencia para múltiples cálculos económicos y contractuales durante el próximo año.
Ante este panorama, diversos sectores ya anticipan ajustes en sus tarifas y costos operativos. Son varios los productos y servicios que tendrán un aumento significativo en 2026, precisamente porque su valor está ligado al salario mínimo. Entre los más destacados se encuentran:
- Las cuotas moderadoras
- Servicios notariales
- Aportes a la seguridad social
- Algunos arriendos de espacios no residenciales
- Vivienda de Interés Social (VIS)
- Matrículas educativas en colegios y universidades
- Servicios domésticos
Estos ítems hacen parte de un grupo más amplio, ya que se estima que cerca de 70 servicios y trámites presentan variaciones como consecuencia directa del incremento del salario mínimo. Por esta razón, el anuncio genera especial atención tanto en los hogares como en los sectores productivos, que deben ajustar sus presupuestos para el próximo año.
Uno de los cambios más relevantes se presenta en el sistema de salud, específicamente en las cuotas moderadoras que deben pagar los afiliados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Para quienes devengan menos de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), el valor de la cuota moderadora pasará de $4.700 a $6.800. En el caso de la categoría B, que corresponde a los afiliados cuyos ingresos oscilan entre dos y cinco SMMLV, la tarifa aumentará de $19.200 a $26.900. Finalmente, en la categoría C, integrada por quienes devengan más de cinco SMMLV, el monto a pagar se incrementará de $50.300 a $70.900.
Estos ajustes buscan mantener la proporcionalidad del sistema, pero también representan un mayor gasto para los usuarios, especialmente para aquellos hogares que deben acudir con frecuencia a servicios médicos. En ese contexto, el aumento del salario mínimo genera un efecto en cadena que va más allá del ingreso mensual y se refleja en el costo de vida.
Por otro lado, los aportes a la seguridad social también registrarán modificaciones. Tanto trabajadores independientes como empleadores deberán realizar sus cotizaciones con base en el nuevo salario mínimo, lo que implica mayores desembolsos en salud, pensión y riesgos laborales. De igual manera, los cánones de arrendamiento, en aquellos contratos que contemplan ajustes anuales según el salario mínimo, experimentarán incrementos que impactarán directamente a los arrendatarios.
El sector educativo no es ajeno a estos cambios. Las matrículas en colegios y universidades, especialmente en instituciones privadas, suelen ajustarse tomando como referencia el salario mínimo, por lo que se prevén alzas que deberán ser asumidas por las familias durante el año académico 2026.
Entre otras variaciones relevantes, los servicios domésticos también reflejarán el nuevo escenario salarial. Una empleada de servicios generales, que actualmente recibe $47.450 por jornada diaria, pasará a devengar $58.364 con el nuevo aumento del salario mínimo. Este ajuste, aunque mejora los ingresos de quienes desempeñan estas labores, también supone un mayor costo para los hogares que contratan este tipo de servicios.