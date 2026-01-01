Pago de horas extras diurnas y nocturnas: Esto sube con nuevo salario mínimo en Colombia

El aumento importante del 23 % en el salario mínimo en Colombia para el próximo año supone modificaciones para el pago de los trabajadores, sobre todo cuando estos llevan a cabo labores en horas extra a la jornada laboral.
Estas modificaciones se complementan con una serie de cambios sobre la jornada laboral que también fueron avalados en la reforma al código sustantivo del trabajo.
De esta manera, un mayor salario mínimo en Colombia y la ampliación de la jornada nocturna, o el máximo permitido para trabajar a la semana, cambian los pagos por hora de los trabajadores.
De esta manera, para determinar el valor de las horas extras, primero es necesario establecer cuánto vale una hora de trabajo normal. Con una jornada de 44 horas semanales, el acumulado es de 220 horas (resultado de dividir 44 horas entre 6 días laborales y multiplicar por los 30 días del mes).
- Salario mínimo en Colombia base: $1.750.905
- Valor Hora Ordinaria: $7.958,66 ($1.750.905 ÷ 220)
Los otros cálculos del pago de la hora extra con el nuevo salario mínimo en Colombia
1. Valor de la hora extra diurna
La hora extra diurna se reconoce cuando el trabajador labora por fuera de su jornada ordinaria en el horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m. Esta tiene un recargo del 25 % sobre el valor de la hora ordinaria.
- Fórmula: Hora ordinaria × 1,25
- Valor por hora: $9.948,32
2. Valor de la hora extra nocturna con nuevo salario mínimo en Colombia
La hora extra nocturna se aplica cuando el trabajo suplementario se realiza entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente, tras el cambio en la reforma laboral. Esta se paga con un recargo del 75 % sobre el valor de la hora ordinaria.
Aclara la norma que esta aplica cuando el trabajador ya cumplió su jornada diaria y, además, debe seguir trabajando en horario nocturno y los cálculos se definen con base en el salario mínimo en Colombia decretado por el gobierno Petro.