Pago de horas extras diurnas y nocturnas: Esto sube con nuevo salario mínimo en Colombia

Cambia el pago que reciben los trabajadores por cumplir con horas extra a cuenta del nuevo salario mínimo en Colombia.

Trabajadores y el pago de las horas extra en Colombia. Imagen: MinTrabajo

El aumento importante del 23 % en el salario mínimo en Colombia para el próximo año supone modificaciones para el pago de los trabajadores, sobre todo cuando estos llevan a cabo labores en horas extra a la jornada laboral.

Estas modificaciones se complementan con una serie de cambios sobre la jornada laboral que también fueron avalados en la reforma al código sustantivo del trabajo.

Salario mínimo. Imagen: Valora Analitik

De esta manera, un mayor salario mínimo en Colombia y la ampliación de la jornada nocturna, o el máximo permitido para trabajar a la semana, cambian los pagos por hora de los trabajadores.

De esta manera, para determinar el valor de las horas extras, primero es necesario establecer cuánto vale una hora de trabajo normal. Con una jornada de 44 horas semanales, el acumulado es de 220 horas (resultado de dividir 44 horas entre 6 días laborales y multiplicar por los 30 días del mes). 

Imagen: Prensa del MinTrabajo

Los otros cálculos del pago de la hora extra con el nuevo salario mínimo en Colombia

1. Valor de la hora extra diurna

La hora extra diurna se reconoce cuando el trabajador labora por fuera de su jornada ordinaria en el horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m. Esta tiene un recargo del 25 % sobre el valor de la hora ordinaria. 

  • Fórmula: Hora ordinaria × 1,25 
  • Valor por hora: $9.948,32

2. Valor de la hora extra nocturna con nuevo salario mínimo en Colombia

La hora extra nocturna se aplica cuando el trabajo suplementario se realiza entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente, tras el cambio en la reforma laboral. Esta se paga con un recargo del 75 % sobre el valor de la hora ordinaria. 

Trabajadores tendrán nueva alza en su salario. Imagen: Alcaldía de Barranquilla

Recomendado: Estos trabajadores ahora recibirán auxilio de transporte: Con nuevo salario mínimo hubo radical cambio

Aclara la norma que esta aplica cuando el trabajador ya cumplió su jornada diaria y, además, debe seguir trabajando en horario nocturno y los cálculos se definen con base en el salario mínimo en Colombia decretado por el gobierno Petro.

