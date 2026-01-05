Petro podría desindexar precios de viviendas VIS y VIP con emergencia económica, pero decreto se caería

El anuncio del gobierno de Gustavo Petro de desindexar los valores de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) del salario mínimo ha generado aún más incertidumbre para un sector que lleva dos años golpeado y que, hasta ahora, se está recuperando.
Para analizar el impacto de esta medida, Valora Analitik habló con Víctor Saavedra, exviceministro de Vivienda, quien explicó que la indexación para este tipo de viviendas viene desde 1997, que es la que regula el ordenamiento territorial en Colombia.
Dicha norma señala que los topes de las viviendas VIS y VIP serán definidos por cada gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo y, según el experto, en el gobierno de Iván Duque -del cual hizo parte- se ajustó el valor para las primeras “basado en la necesidad de revisarlo para las grandes ciudades”.
Así las cosas, para las viviendas VIP, el tope está en 90 salarios mínimos, mientras que en la VIS hay dos niveles: uno para ciudades de más de 1 millón de habitantes y municipios cercanos (150 salarios mínimos) y para el resto del país se ubica en 135 salarios mínimos.
¿Puede el Gobierno Petro cambiar los topes de las viviendas VIS y VIP?
Estas cifras fueron ratificadas en 2022 por el gobierno Petro en su Plan de Desarrollo y, por ende, si quiere ajustarlas, tendría que tramitar un proyecto de ley ante el Congreso.
Como esto es prácticamente imposible a falta de ocho meses de terminar su mandato, el Ejecutivo tendría un plan B con la emergencia económica que declaró a finales del año pasado.
De acuerdo con Saavedra, el Gobierno “podría sacar un decreto con fuerza de ley”. Eso sí, advirtió que “lo más probable es que ese decreto de emergencia económica se caiga por falta de motivación y, por lo tanto, los decretos con fuerza de ley que se saquen ahí”.
Como consecuencia, advirtió: “Eso empeoraría aún más la incertidumbre del sector, porque se sacaría un decreto modificándolo a UVR (Unidad de Valor Real) u otra indexación, que muy probablemente se va a caer y eso está afectando de forma dramática el sector”.
El exviceministro también fue enfático en decir que esta incertidumbre no afectará a viviendas que están cerca de entregarse en Colombia, sino a los nuevos proyectos que están por lanzarse.
“La preocupación principal en este momento es la decisión de comenzar a lanzar nuevos proyectos en el país, porque si había un proyecto que estaba listo para comenzar a ventas en este semestre, lo más probable es que se cancele el lanzamiento y la venta. Eso porque el aumento del salario mínimo va a tener un efecto muy grande sobre la estructura de costos del sector”, dijo Saavedra.
Y no es para menos: la mano de obra representa cerca del 20 % de la estructura de costos directos de la construcción, con lo cual el aumento del salario mínimo de más de 23 % tendrá un impacto directo en el costo de las casas y apartamentos.
De hecho, según cifras de Camacol, la fuerte subida decretada por el presidente Petro podría generar un alza cercana al 10 % en el costo de la Vivienda de Interés Social (VIS).