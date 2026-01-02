Bolsa de Colombia cerró 2025 como la tercera con mayor valorización de la región; así quedó el ranking de acciones

La Bolsa de Valores de Colombia tuvo un 2025 marcado por una tendencia positiva que se mantuvo durante todo el año, consecuencia de factores tanto internos como externos.
A nivel interno, se pueden destacar resultados sólidos de emisores representativos de la bolsa, como las empresas del sector financiero; además del llamado “trade electoral”, con el cual los inversionistas han apostado por el optimismo ante las elecciones presidenciales.
Al mirar los factores externos, ha pesado el interés de inversionistas internacionales por los mercados emergentes y expectativas moderadas del S&P 500, uno de los principales indicadores de la Bolsa de Valores de Nueva York, entre otros.
Todo esto llevó a que el principal índice de la Bolsa de Colombia, el MSCI Colcap, cerrara 2025 con una valorización de 49,90 %, ubicándose en 2.068 puntos, con la mayoría de sus títulos arrojando cifras verdes.
Sin embargo, el impulso que traía la bolsa local, con valorizaciones constantes durante casi todo el año, se vio moderado en diciembre, pues en el último mes del año el índice se contrajo 0,25 % en parte, como consecuencia de la caída del último día de negociación del año.
Estas fueron las acciones más valorizadas en Colombia
Al cierre de 2025, cuatro acciones registraron variaciones superiores al 100 %. La más destacada del mercado local fue Mineros, que durante el año pasado ganó 259,58 %, tras varios movimientos, como OPAs para fortalecer la presencia de su mayor inversionista (Sun Valley investments) y la inclusión en el MSCI Colombia Small Cap Index.
En su orden siguieron: Nutresa, que aunque ya no hace parte del Colcap y su flotante se redujo, se valorizó 256,96 %; seguida de Fabricato que se alzó en 140 %.
La otra acción del MSCI Colcap que logró un crecimiento destacado fue Grupo Éxito, con un positivo de 103,10 %, que durante el año pasado acabó sus programas de ADR (en Estados Unidos) y BDR (en Brasil) para reagrupar sus títulos en Colombia.
En total, 12 acciones tuvieron rendimientos superiores al del índice, y 26 arrojaron crecimientos. En contraste, seis acciones no lograron aprovechar el rally del mercado colombiano y tuvieron pérdidas en 2025, comenzando por el título de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), que se contrajo en 37,16 %; seguido por las acciones de Grupo Argos (ordinaria y preferencial), aunque su descenso responde a la escisión con Grupo Sura.
Promigas (-14,90 %), El Cóndor (-11,86 %) y Conconcreto (-10,08 %), fueron los otros títulos que perdieron valor en 2025.
Así se movieron las bolsas regionales en 2025
Si bien la bvc se mantuvo prácticamente todo el año pasado con la mayor valorización entre las bolsas más relevantes de América Latina, la corrección de diciembre hizo que cayera en el ranking y finalizara como la tercera con mejor desempeño.
Con esto en mente, el mercado que más creció el año pasado fue el de Chile (Bolsa de Comercio de Santiago), cuyo índice de referencia, el S&P Ipsa, tuvo un alza de 56,21 % en todo 2025, mientras que la Bolsa de Valores de Lima logró un resultado positivo en 50,08 %. Vale recordar que estos tres mercados (Colombia, Chile y Perú) componen la bolsa integrada, nuam.
A pesar de su moderación en el último mes de 2025, la Bolsa de Colombia concretó un crecimiento superior al de los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York.
Por ejemplo, el índice Nasdaq, que agrupa principalmente a las empresas tecnológicas, tuvo una variación anual de 20,17 %, mientras que el S&P 500, ganó 16,39 % en todo el año pasado.
Ahora, frente a otros mercados de la región, Colombia también mantuvo dinamismo. El índice Bovespa, de la Bolsa de Brasil (B3), tuvo un incremento de 33,95 %, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores ganó 29,88 %.
Por su parte, el índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, mostró una recuperación pues, si bien había marcado signos rojos en varios momentos del año pasado, al cierre su variación positiva fue de 20,44 %.
