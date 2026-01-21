Negociación de acciones en Colombia a través de e–trading se disparó en 2025; hubo más personas invirtiendo

Al entregar un balance sobre el desempeño de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), su gerente general Andrés Restrepo destacó que el año pasado se negociaron $146.000 millones en promedio diario en el mercado de compra y venta de acciones.
Esto representa un aumento importante si se tiene en cuenta hubo un crecimiento de 69 % en el volumen de negociación promedio frente a 2024 y más que el doble de 2023, cuando la cifra bordeaba los $60.000 millones.
Esto se evidencia en el crecimiento del índice MSCI Colcap, que cerró con un rendimiento de 49,9 %. Restrepo explicó que “si lo desagregamos, lo que vemos es que el 15 % lo explica una acción, la preferencial de Cibest”, y en total, cerca de 27 puntos de ese crecimiento viene del mismo emisor.
Además, el crecimiento del índice, junto con un dividend yield de 6,2 %, posicionando a la Bolsa de Valores de Colombia entre las bolsas con mejor rendimiento total a nivel global.
Más personas invierten desde e-trading
En Colombia hay cinco plataformas de e-trading habilitadas para que las personas naturales puedan comprar y vender acciones locales, así como fondos y títulos extranjeros.
En 2025, la negociación a través de estas plataformas creció 71 % frente a 2024, mientras que el número de cuentas de personas naturales con saldo positivo superó las 570.000, lo que quiere decir que progresivamente la cifra se acerca a los niveles observados antes de la pandemia.
Adicionalmente, las personas naturales registraron un crecimiento de 60 % en su negociación en el mercado de compra y venta de acciones locales.
Ampliando el espectro, otras categorías de inversionistas también tuvieron buen desempeño. En comparación con 2024, se destacó el aumento en la actividad de las sociedades comisionistas de bolsa en posición propia (131 %), las administradoras de fondos de pensiones (67 %), los inversionistas extranjeros (48 %).
Desempeño de la renta fija
El mercado de renta fija administrado por la bvc tuvo un 2025 positivo, con señales de recuperación frente a 2024 y una evolución consistente respecto a los niveles observados en 2019, particularmente en el segmento de deuda soberana.
Con esto en mente, el volumen promedio diario negociado en el mercado de contado de deuda soberana alcanzó $2,82 billones, lo que representa un crecimiento de 41 % frente a 2024.
De manera complementaria, las operaciones simultáneas sobre TES registraron un incremento de 35%, con un volumen promedio diario de $4,51 billones, evidenciando un mayor uso de estos instrumentos para estrategias de inversión y fondeo.