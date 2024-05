- Publicidad -

María Inés Agudelo es la presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) una entidad que tiene foco en negocios como la negociación de las materias primas del sector agropecuario, al tiempo que es el administrador del gestor del mercado de gas.

En entrevista con Valora Analitik, la ejecutiva reveló los planes que vienen para buscar un mayor crecimiento del negocio, una diversificación más amplia de los ingresos y un aporte mayor a la ciudadanía.

Agudelo reveló que la BMC viene trabajando en la creación y propuesta de un nuevo mecanismo de comercialización de energía que, en su concepto, garantizará una mejor formación de precios en el mercado y, por ende, una tarifa más transparente y favorable para los consumidores finales.

Esa propuesta ya fue presentada a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y se está a la espera de aprobación. Ese trámite, al igual que tantos otros, se ha visto frenado por la falta de quórum en dicha comisión por la falta de nombramientos de parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Ese nuevo esquema que propone la BMC, según María Inés Agudelo, busca que haya una negociación de contratos semiestandarizados de energía en una plataforma de puntas ciegas que garantiza la transparencia de la operación.

Además, de acuerdo con la ejecutiva, la idea de la Bolsa Mercantil de Colombia es que se puedan evitar problemas actuales que se estarían dando en la formación de precios en las subastas públicas para el mercado regulado de energía, Sicep.

De parte de Agudelo, se prevé que este nuevo proyecto sea favorable para la generación de ingresos nuevos una vez sea aprobado por la Creg hacia el segundo semestre del año.

La perspectiva de nuevos negocios le permite a la jefe de la entidad estimar que, hacia 2026, duplicará los ingresos de la Bolsa Mercantil hasta $116.000 millones y que, de ese total, unos $35.000 millones vendrán de nuevas fuentes.

Activos alternativos en la BMC

Por otro lado, señaló que la BMC está trabajando en nuevos negocios activos alternativos con formatos de financiación no bancaria tales como factoring, libranzas y pagarés buscando generar inercia en la entrega de liquidez a los dueños de facturas.

Por ello, la Superintendencia Financiera le aprobó en septiembre de 2023 a la BMC ejecutar el negocio de factoring para generar un formalismo no bancario y en ese esquema puede intervenir cualquier persona que tenga interés en esa liquidez, pero, tendrá foco también en actores especializados del segmento de facturas en Colombia.

La entidad está buscando volverse un actor relevante en el tema de facturas que ha tenido un fuerte impulso tras la creación del esquema de factura electrónica desde la DIAN lo cual ha fortalecido la formalización y, al mismo tiempo, ha abierto posibilidades para quienes quieran aprovechar el esquema de liquidez no bancaria.

Mercado de compras públicas

Uno de los negocios más importantes para la BMC, sobre todo por su impacto positivo en las finanzas públicas y en la comunidad, es el mercado de compras públicas en el que cualquier entidad del Estado puede comprar productos y servicios de acuerdo con sus necesidades.

Allí, en una subasta ciega, se genera una formación justa de precios que se deriva en ahorros representativos para el erario con el respectivo seguimiento a las entregas con lo que se ofreció, aseveró Agudelo.

María Inés Agudelo le contó a Valora Analitik que en 2023 se negociaron $2 billones en la BMC dentro del esquema de compras públicas que, sumado al impacto social positivo, le deja a la entidad una comisión por gestionar el negocio, así como por la liquidación y compensación de las operaciones.

Destacó que las empresas que tengan contratos con el Gobierno o, incluso con privados, pueden ir a la BMC para conseguir quién les entregue liquidez inmediata.

Crecimiento del negocio y guidance al 2026

Tras informar lo que se viene en nuevos negocios para la Bolsa Mercantil de Colombia, su presidenta dijo que la entidad generó $90.000 millones en ingresos durante 2023, mientras sus gastos crecieron al 7 % y las utilidades lo hicieron al 20 %.

De acuerdo con la presidenta de la BMC, la entidad a su cargo tiene unas finanzas saludables y sólidas, por lo cual la bolsa no necesita liquidez adicional en este momento, mientras que no necesita pagar deuda porque, simplemente, no la tiene.

Agudelo aseguró que, por el momento no tiene necesidad para proponerle al mercado una nueva emisión de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).

Sin embargo, consideró que un programa de recompra de acciones en la bvc podría ser posible, pero no está siendo analizado en este momento.

Dentro del guidande del año 2024, dijo, se está cumpliendo la expectativa de buenos números en segmentos como las compras públicas.

En el balance de la BMC, según la ejecutiva, se reportó que el registro de facturas generó alrededor del 66 % de los ingresos al cierre de 2023 seguido por los ingresos generados por el mercado de compras públicas y por el gestor de gas.

En cuanto a ese gestor de gas, la BMC prevé una profundización del negocio para hacerlo más eficiente y que le permita diversificar los ingresos en los siguientes años.

