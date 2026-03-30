Contraloría, Asofondos y hasta el mismo Banco de la República alertaron las afectaciones para algunos jubilados con la ventana de cambio de régimen de jubilación. Un nuevo informe señala la billonaria cifra que pasaría a Colpensiones si se efectúan traslados desde fondos privados.
De acuerdo con entidades como la Contraloría, la decisión llevaría a que el estos aportantes al sistema vean una eventual afectación al monto ahorrado para su vejez.
Al tiempo que la billonaria cifra que pasaría a Colpensiones si se efectúan traslados desde fondos privados sería de unos $25 billones, monto que no debería comprometerse en obligaciones fiscales que, de momento, tiene el fondo público.
Asofondos, vale recordar, ha mencionado que la intención del Gobierno va incluso en contra de lo aprobado por la reforma al sistema de jubilaciones, norma mediante la cual se especifica que este traslado de recursos debería darse hasta el momento en que la persona se retire.
La billonaria cifra que pasaría a Colpensiones si se efectúan traslados desde fondos privados: ¿Cuántos aportantes se han cambiado de fondo?
Datos de la misma entidad muestran que, con corte a febrero, 119.496 personas ya se trasladaron de los fondos privados a Colpensiones. El monto que esto representa se divide en:
- 18.507 personas ya tienen derecho a pensión, con ahorros estimados en $5,1 billones
- 100.989 personas aún no se han pensionado y aportan cerca de $686.642 millones anuales
Según el presidente Gustavo Petro, más allá de la billonaria cifra que pasaría a Colpensiones si se efectúan traslados desde fondos privados, los recursos son de los trabajadores y, por consiguiente, deberían moverse al fondo público.
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De hecho, aseguró que esta disposición de los fondos privados estaría llevando a un “corralito” sacando los ahorros pensionales a fondos e inversiones en el extranjero.