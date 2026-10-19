Nueva megacárcel en Medellín se acerca al 50 % de construcción: detalles del proyecto

La construcción de la Cárcel Metropolitana de Medellín para Sindicados registra un avance cercano al 50 %, según informó este lunes 19 de octubre el alcalde Federico Gutiérrez. El proyecto, ubicado en el corregimiento de San Cristóbal, contempla una inversión superior a $675.000 millones y busca reducir el hacinamiento en los centros de detención transitoria de la ciudad.
La infraestructura tendrá capacidad para albergar a 1.339 personas que se encuentran bajo medida de aseguramiento mientras avanzan sus procesos judiciales. El complejo se desarrolla mediante un esquema de Asociación Público-Privada (APP), que contempla la participación de inversionistas privados en su construcción, operación y mantenimiento.
Durante una visita de seguimiento a las obras, Gutiérrez destacó que el proyecto genera actualmente 563 empleos directos, de los cuales 184 corresponden a habitantes de la zona. La iniciativa representa una inversión en infraestructura de seguridad y también tiene impacto en la generación de empleo local.
Megacárcel de Medellín tendrá seis pabellones y vigilancia permanente
El nuevo establecimiento contará con seis pabellones y espacios destinados a servicios de salud, educación, formación, atención jurídica y visitas familiares. También incluirá instalaciones para cocina, lavandería y otras actividades necesarias para su funcionamiento.
En materia de seguridad, la infraestructura incorporará inhibidores de señal celular, un centro de control con vigilancia permanente, garitas de vigilancia y áreas especializadas para la custodia y el control de accesos.
Estas herramientas permitirán reforzar la supervisión de las instalaciones y controlar las comunicaciones desde el interior del establecimiento, como parte de las medidas anunciadas por la administración distrital.
El proyecto se ejecuta en la vereda Pedregal Alto de San Cristóbal y busca mejorar las condiciones de reclusión de las personas sindicadas, quienes actualmente permanecen en estaciones de Policía y otros establecimientos transitorios que presentan problemas de sobreocupación.
De acuerdo con los antecedentes publicados por la Alcaldía de Medellín, la obra comenzó su etapa de construcción en 2025 y constituye el primer proyecto de infraestructura carcelaria del país estructurado bajo este modelo de asociación entre los sectores público y privado.
Inversión y empleos que genera la nueva cárcel de Medellín
La inversión superior a $675.000 millones está destinada al desarrollo de una infraestructura que permitirá ampliar la capacidad de detención preventiva de Medellín y fortalecer los servicios asociados a la custodia de personas privadas de la libertad.
En cuanto al empleo, los 184 trabajadores vinculados que residen en la zona representan aproximadamente el 33 % de los 563 puestos directos reportados por el alcalde. Esta participación refleja el alcance laboral de la construcción en las comunidades cercanas al proyecto.
Uno de los principales objetivos de la nueva cárcel será disminuir el número de sindicados que permanecen en estaciones de Policía, lo que permitiría que más uniformados sean destinados a labores de vigilancia y seguridad ciudadana.
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La administración distrital también espera que el establecimiento cuente con mejores condiciones para la atención de los internos, mediante servicios especializados y espacios adecuados para actividades educativas y de formación.
Según el balance entregado por Gutiérrez, la construcción continúa avanzando mientras se desarrollan las instalaciones y los sistemas de vigilancia previstos para su funcionamiento.