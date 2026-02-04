Colombia tendrá su primera cárcel construida en alianza público-privada: estará en Medellín y la financia Grupo Aval

Grupo Aval viene trabajando para que su marca gane presencia en otras regiones del país, además de Bogotá y el centro de Colombia. Y acaba de dar un nuevo paso en este objetivo con la financiación de la primera cárcel que será construida bajo un esquema de alianza público-privada (APP).
Se trata de la Cárcel Metropolitana de Medellín (CMM), financiada por Banco de Occidente y Banco de Bogotá, bajo la asesoría financiera de Aval Banca de Inversión. Esta transacción se hizo por un monto de $215.000 millones.
El alcance del proyecto comprende la construcción, mantenimiento y operación de la infraestructura. Lo que se busca es impulsar la mejora en la prestación de servicios públicos esenciales y el fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado. Además, se pretende contribuir a una gestión más eficiente de la infraestructura pública.
Luis Carlos Sarmiento Carvajal, presidente de Aval Banca de Inversión, explicó que “Este proyecto es resultado del trabajo conjunto entre la Agencia APP de Medellín, el Distrito de Medellín y el sector privado, con Prodemex como Sponsor y Grupo Aval como financiador”.
“El cierre financiero de esta APP marca un precedente al integrar la eficiencia del sector privado en la operación de servicios de apoyo, creando un modelo de gestión pública más digno y eficiente”, destacó de esta iniciativa.
Empresas detrás la primera cárcel hecha por APP
Será la primera infraestructura de su tipo. Es decir, un centro para sindicados bajo esquema APP, con un modelo híbrido con “altos estándares y mantenimiento integral”. De paso es el primer proyecto de infraestructura ejecutado por la Agencia APP de Medellín.
A esto hay que sumar que es el primer activo en el país de Prodemex, líder en la región para proyectos de infraestructura de gran tamaño, actuando como Sponsor, Diseñador, Operador, Integrador y Constructor.
Contó con la asesoría legal de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa para los bancos prestamistas. Por su parte, Prodemex contó con la asesoría financiera de Profit Banca de Inversión y AFI Asesoría Financiera en Infraestructura y el acompañamiento legal de Brigard Urrutia.
Otros proyectos apoyados por Grupo Aval
A través de un comunicado, el holding financiero afirmó que esta nueva iniciativa fortalece su portafolio en financiación de proyectos estratégicos para Colombia. Se suma a otras transacciones relevantes cerradas durante 2025, entre las cuales se destacan:
- Túnel de Oriente (segunda etapa): cierre financiero por $1,8 billones, con Aval Banca de Inversión como estructurador financiero.
- GICA: refinanciación por $1,2 billones para la vía Girardot – Cajamarca, con Aval Banca de Inversión como asesor de los bancos del Grupo Aval.
- Parque Solar Puerta de Oro: financiamiento por $1.019.000 millones, con Aval Banca de Inversión como asesor de los bancos del Grupo Aval.
- Petromil: el primer crédito sindicado de Grupo Petromil, una operación estructurada por Aval Banca de Inversión por un monto de $797.500 millones.
