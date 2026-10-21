Buscan, de nuevo, radical cambio en la forma de cotizar a pensión en Colombia: Así impactaría a Colpensiones

A la espera de que la Corte Constitucional dé a conocer su postura definitiva sobre la reforma pensional y el momento en el que comenzará a operar en el país, nuevas iniciativas se abren camino sobre la pensión en Colombia.
Un proyecto de ley anunciado por el Centro Democrático busca volver a modificar algunos de los cambios que introduce la reforma al sistema de jubilaciones, según el eventual aval del alto tribunal.
Según la iniciativa, el sistema de pensión en Colombia debe volver a replantearse, sin modificar los aspectos positivos que trae la reforma aprobada hace casi dos años.
La modificación más importante de esta contrarreforma buscaría que, a diferencia del nuevo sistema, los trabajadores del país tengan la posibilidad de escoger libremente el fondo en el que desean realizar sus aportes.
A la espera de que entre a operar la nueva estructura, el sistema actual modifica esa libertad de selección al obligar a todos los trabajadores a realizar sus aportes obligatorios en Colpensiones por los ingresos de hasta los primeros 2,3 salarios mínimos.
¿Qué viene para la pensión en Colombia?
A ojos del Centro Democrático, este cambio supuso un golpe, un retroceso y una pérdida de derechos para los trabajadores, por lo que la colectividad política considera necesario recuperar dicha libertad.
Andrés Forero, senador por el Centro Democrático y uno de los líderes de la propuesta para la pensión en Colombia, sostiene que de esta manera se protegería el ahorro de los trabajadores.
“Lo que inspira nuestra reforma es un principio de libertad de elección. Les damos la posibilidad a las personas de que elijan irse a Colpensiones o a los fondos de pensiones privados”, dijo Forero a Semana.
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Se espera que en los próximos días la Corte defina si los cambios de la reforma pensional comienzan a aplicarse desde abril de 2027 o si acepta las peticiones que buscan aplazar su entrada en vigor por un año más.