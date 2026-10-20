Cómo comprar casa propia sin tantos enredos: la apuesta de Conaltura por hacer más fácil el acceso a vivienda en Colombia

Comprar vivienda propia continúa siendo uno de los grandes objetivos de las familias colombianas, pero para muchas personas dar el primer paso parece una tarea difícil. Hablar de cuota inicial, crédito hipotecario, subsidios, cesantías, tasas de interés y trámites puede generar la sensación de que adquirir un inmueble es un proceso complejo y reservado para quienes cuentan con una alta capacidad de ahorro. Sin embargo, muchas veces la principal barrera no está en la posibilidad de comprar, sino en no conocer con claridad las alternativas disponibles y no contar con el acompañamiento adecuado para tomar decisiones.
En este escenario, la accesibilidad empieza a entenderse de una manera diferente: esa es precisamente una de las apuestas de Conaltura, empresa colombiana con más de 36 años de trayectoria en el sector constructor e inmobiliario del país, que busca acompañar a las personas desde el primer contacto hasta la entrega de su hogar.
Por ello, hay que enfatizar en que no se trata únicamente del precio de una vivienda, sino de hacer que todo el camino hacia ella sea más claro, cercano y posible.
El primer paso es entender que sí es posible
Uno de los principales mitos alrededor de la compra de vivienda es pensar que se necesita tener todo el dinero disponible para comenzar. Pero la realidad es que existen diferentes mecanismos que pueden ayudar a construir un plan para alcanzar la cuota inicial y posteriormente financiar la adquisición del inmueble.
Cesantías, primas, ahorros programados, subsidios de vivienda y créditos hipotecarios, entre otras alternativas, pueden hacer parte de una estrategia diseñada de acuerdo con las condiciones particulares de cada familia. El reto está en identificar cuáles aplican en cada caso, cómo pueden combinarse y qué camino resulta financieramente más conveniente.
Por eso, la orientación adquiere un papel fundamental. Antes de elegir una vivienda, es importante conocer la capacidad real de pago, proyectar los ingresos y gastos del hogar, revisar las posibilidades de financiación y establecer un cronograma que permita avanzar de manera responsable.
Así, una buena decisión inmobiliaria no comienza necesariamente escogiendo un apartamento; comienza entendiendo las posibilidades de quien quiere comprarlo.
De la asesoría a un plan hecho para cada familia
Ante este panorama inicial también es clave comprender que la experiencia de compra de vivienda también está cambiando: los compradores buscan información, pero necesitan mucho más que una respuesta comercial: requieren alguien que los escuche, entienda su realidad y los ayude a encontrar alternativas.
En Conaltura, este acompañamiento hace parte de la experiencia que la compañía busca ofrecer. Su equipo comercial orienta a los clientes durante las diferentes etapas del proceso, resuelve inquietudes y ayuda a entender aspectos relacionados con financiación, subsidios y formas de pago. De este modo, la intención es que cada persona pueda avanzar con mayor claridad y confianza, evitando que la falta de información se convierta en una barrera.
Esta personalización también permite construir planes de pago ajustados a las posibilidades de cada comprador. Para una familia, por ejemplo, la estrategia puede contemplar el uso de cesantías; para otra, el ahorro programado o el aprovechamiento de primas y otros ingresos puede ser determinante para alcanzar la cuota inicial. No existe una única fórmula para comprar vivienda, porque tampoco existe una única realidad financiera.
Hacer fácil lo que parecía difícil
Con más de 36 años de experiencia, presencia en mercados estratégicos como Medellín y el Valle de Aburrá, Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Cali, y un portafolio dirigido a diferentes perfiles de compradores e inversionistas, Conaltura ha construido a lo largo de su historia una propuesta que busca combinar experiencia, confianza y cercanía.
Su ADN se fundamenta en cuatro pilares: accesibilidad, cercanía, confianza y sostenibilidad. Estos principios están relacionados con los proyectos que desarrolla, pero también en la manera en que la compañía busca relacionarse con sus clientes y acompañarlos durante su proceso de compra.
Por ello es que su acompañamiento incluye todas las etapas del proceso: conocer cuánto se puede pagar, qué tipo de financiación resulta conveniente, cuáles son los requisitos de un crédito o qué alternativas existen para completar la cuota inicial son claves para tomar la decisión de convertir un proyecto concreto y sueño en realidad.
Este acompañamiento es clave pues también permite prevenir errores frecuentes: comprometerse con una cuota que supera la capacidad de pago, desconocer los costos asociados a la adquisición de una vivienda o no planear adecuadamente los recursos disponibles son situaciones que pueden generar dificultades durante el proceso.
La apuesta de Conaltura parte de una idea sencilla: cuando una persona tiene información clara, recibe asesoría personalizada y encuentra alternativas que se ajustan a su realidad, la vivienda propia deja de verse como un sueño lejano y comienza a convertirse en un proyecto posible.
Por eso, convertir ese proceso en una experiencia más sencilla no significa eliminar las responsabilidades que implica adquirir un inmueble, sino ayudar a las personas a entenderlas, planificarlas y tomar decisiones con mayor seguridad.