Estos descuentos harán a los trabajadores con ajuste del salario mínimo en Colombia para el 2027

En la discusión del salario mínimo en Colombia también se tienen muy en cuenta los descuentos que las empresas deben aplicar al sueldo de los trabajadores por concepto de aportes a la seguridad social.
De acuerdo con la normativa vigente, los porcentajes de descuento son los mismos para todos los empleados, pero el monto varía según el nivel salarial, pues cuanto mayor sea el ingreso, mayor será la suma destinada a salud y pensión.
En la discusión del salario mínimo en Colombia, los trabajadores suelen pedir que el aumento también se analice con base en el pago neto que reciben cada 15 días o cada mes.
Salario mínimo en Colombia: ¿Cuánto le descuentan a cada trabajador?
Para un empleado dependiente, los descuentos habituales a cargo del trabajador son los siguientes:
- Salud: 4 % del salario base de cotización
- Pensión: 4 % del salario base de cotización
- Total: 8 % del salario base de cotización, sin contar otros descuentos aplicables
Los trabajadores con ingresos más altos pueden tener un descuento adicional para pensión destinado al Fondo de Solidaridad Pensional. Este se aplica a partir de ingresos equivalentes a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.
- De 4 a menos de 16 SMMLV: 1,0 % de descuento adicional (0,5 % para la Subcuenta de Solidaridad y 0,5 % para la Subcuenta de Subsistencia)
- De 16 a 17 SMMLV: 1,2 % de descuento adicional (0,5 % para la Subcuenta de Solidaridad y 0,7 % para la Subcuenta de Subsistencia)
- De más de 17 a 18 SMMLV: 1,4 % de descuento adicional (0,5 % para la Subcuenta de Solidaridad y 0,9 % para la Subcuenta de Subsistencia)
- De más de 18 a 19 SMMLV: 1,6 % de descuento adicional (0,5 % para la Subcuenta de Solidaridad y 1,1 % para la Subcuenta de Subsistencia)
- De más de 19 a 20 SMMLV: 1,8 % de descuento adicional (0,5 % para la Subcuenta de Solidaridad y 1,3 % para la Subcuenta de Subsistencia)
- Más de 20 SMMLV: 2,0 % de descuento adicional (0,5 % para la Subcuenta de Solidaridad y 1,5 % para la Subcuenta de Subsistencia)
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El gobierno De la Espriella estima que la discusión sobre el aumento del salario mínimo en Colombia comenzará formalmente durante la segunda mitad de noviembre.