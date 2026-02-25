Cable aéreo a La Calera dio importante paso: Abren licitación para estudios definitivos

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) abrió un proceso público para contratar la interventoría técnica del proyecto que busca conectar a Bogotá con el municipio de La Calera mediante un sistema de cable aéreo.
La iniciativa busca contratar la fase de factibilidad que forma parte de la estrategia institucional orientada a evaluar la viabilidad integral —técnica, social, ambiental, jurídica y financiera— de un nuevo modo de movilidad intermunicipal. En esta etapa se adelantan los análisis necesarios para determinar si el proyecto puede avanzar hacia su estructuración definitiva.
De acuerdo con los términos contractuales, el objeto del proceso consiste en prestar a la FDN los servicios profesionales de interventoría del componente técnico de la estructuración integral, a nivel de factibilidad, del cable aéreo que conectaría a La Calera con Bogotá, incluyendo los equipamientos e infraestructuras requeridos para garantizar su sostenibilidad.
La selección del interventor se realizará mediante convocatoria pública. El contrato tendrá una duración estimada de 12 meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.
Cabe destacar que el origen del proyecto se remonta a un contrato interadministrativo ejecutado entre 2024 y 2025 por la Gobernación de Cundinamarca y la FDN, cuyo propósito fue desarrollar estudios de prefactibilidad del sistema de transporte. Estos análisis permitieron definir un trazado preliminar de aproximadamente 6,6 kilómetros.
La línea partiría del borde urbano de La Calera y finalizaría en el norte de Bogotá, cerca de la Carrera Séptima con calle 153. Además de las estaciones terminales, se contempló una estación intermedia en cuyo entorno se proyecta un parque ecológico, concebido como complemento a la demanda turística asociada al sistema.
Los estudios estimaron una demanda cercana a 20.000 pasajeros en un día hábil. Asimismo, concluyeron que la tecnología monocable sería suficiente para atender la operación prevista, con menores costos de inversión frente a otras alternativas técnicas.
No obstante, el avance del proyecto deberá considerar restricciones ambientales. El documento de análisis advierte que el trazado requeriría al menos un apoyo dentro de la Reserva Forestal Protectora Productora El Sapo, zona que cuenta con medidas cautelares y que exige evaluaciones detalladas en la siguiente fase de estudios.
¿Cómo sería la interventoría para el cable aéreo La Calera?
La FDN ya contrató un consultor técnico responsable de elaborar los estudios y diseños a nivel de factibilidad. En este contexto, la interventoría ejercerá un control independiente sobre dichos trabajos.
Entre sus principales funciones se encuentran: realizar seguimiento continuo a los entregables técnicos del consultor; evaluar la calidad de los estudios; emitir conceptos sobre el nivel de maduración de los análisis; y elaborar informes con aprobaciones o recomendaciones.
La entidad busca que esta supervisión garantice calidad, consistencia, rigurosidad, trazabilidad y oportunidad en los productos técnicos. El interventor deberá revisar, entre otros componentes, los estudios de demanda, el trazado, la ingeniería básica, la arquitectura, los sistemas electromecánicos, el esquema de operación y las estimaciones de costos de inversión (Capex) y de operación (Opex).
El desarrollo del proyecto involucra a varias entidades públicas. En 2025, la Empresa Férrea Regional, la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) suscribieron un convenio para aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros en la fase de factibilidad.
Posteriormente, la Empresa Férrea Regional y la FDN firmaron un contrato para la elaboración de los estudios y diseños del sistema de transporte.
El valor máximo del contrato de interventoría asciende a $437.615.253, incluidos impuestos. La remuneración se efectuará contra la entrega y aprobación de once productos técnicos, que abarcan desde el plan de trabajo hasta la evaluación socioeconómica del proyecto.
Los pagos se realizarán en dos etapas por cada informe: un 50 % tras la revisión inicial y el 50 % restante una vez se otorgue la aprobación final de los entregables. De esta manera, la entidad busca asegurar un control permanente sobre la calidad y el cumplimiento de los productos técnicos asociados a la estructuración del proyecto.