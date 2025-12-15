Nuevo medio de transporte que tendría conexión entre Bogotá y La Calera dará paso clave en 2026

Los megaproyectos destinados a mejorar la movilidad y la conexión entre Bogotá y Cundinamarca continúan tomando forma. En este contexto, la Empresa Férrea Regional (EFR) confirmó que, a partir de 2026, iniciarán los estudios de factibilidad para evaluar la viabilidad de un sistema de cable aéreo, que se presenta como una de las alternativas de transporte entre el centro de la capital y el oriente de la sabana.
El proyecto tiene como objetivo principal mejorar la conectividad entre Bogotá y el municipio de La Calera, ofreciendo una solución eficaz para quienes realizan este recorrido. Los estudios permitirán determinar la viabilidad técnica, ambiental, social y financiera del cable aéreo, así como su capacidad para satisfacer las necesidades de los usuarios.
¿Qué determinarán los estudios para la realización del cable aéreo?
Este nuevo medio de transporte se integraría con otros sistemas de transporte público en Bogotá, buscando una mayor eficiencia en los trayectos y facilitando la movilidad de los ciudadanos. En términos técnicos, se evaluarán aspectos como la ingeniería del sistema, su capacidad operativa, las condiciones de seguridad y la trazabilidad más adecuada para garantizar su efectividad.
El componente ambiental será clave en la fase de estudios, ya que se analizarán los posibles efectos sobre el entorno natural y se establecerán las medidas necesarias para mitigar impactos, particularmente en una zona de alta sensibilidad ecológica. Además, el análisis social permitirá evaluar los beneficios, riesgos y percepciones de las comunidades afectadas, considerando la importancia de su participación en el proceso.
Por otro lado, el estudio financiero permitirá estimar los costos asociados al proyecto, identificar posibles fuentes de financiación y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Este enfoque integral proporcionará una visión clara del alcance real del proyecto, permitiendo comprobar si cumple con los estándares actuales en términos de planeación, regulación y sostenibilidad.