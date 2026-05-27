Obra muy esperada en aeropuerto El Dorado fue entregada: Aumentará beneficio de viajeros

Una de las obras más esperadas en el Aeropuerto Internacional El Dorado concluyó su proceso de modernización. Se trata de la renovación de la zona de inmigración, una intervención que busca agilizar el ingreso de viajeros internacionales y fortalecer los controles migratorios en la principal terminal aérea del país.
El proyecto fue liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Migración Colombia y la concesionaria Opain. Las obras incluyeron ampliaciones físicas, instalación de nuevos módulos de atención y la incorporación de herramientas tecnológicas diseñadas para responder al crecimiento sostenido del tráfico aéreo y del turismo internacional en Colombia.
Uno de los cambios más relevantes fue el aumento de la capacidad operativa en el área migratoria. El aeropuerto ahora cuenta con 61 puntos de control distribuidos en 33 módulos de atención manual y 28 módulos biométricos Biomig. Con esta ampliación se espera reducir los tiempos de espera de los pasajeros y optimizar la operación durante las horas de mayor afluencia.
La intervención también contempló la ampliación del espacio destinado al control migratorio. El área pasó de 1.624 metros cuadrados a 2.162 metros cuadrados, lo que representa un incremento del 33 %. Según las entidades responsables, las obras se desarrollaron sin afectar el funcionamiento habitual del aeropuerto ni las operaciones internacionales.
Otro de los componentes del proyecto fue la entrega del nuevo Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM) de Migración Colombia. Esta infraestructura cuenta con un área de 187 metros cuadrados y fue dotada con sistemas de videovigilancia, redes técnicas de seguridad y climatización especializada, con el propósito de fortalecer las labores de monitoreo y análisis migratorio.
¿Cuáles serán las modernizaciones que tendrá la zona de inmigración del aeropuerto El Dorado?
La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, aseguró que el proyecto permitió fortalecer los controles biométricos y mejorar los procesos de verificación de viajeros. Según explicó la funcionaria, estas herramientas facilitarán los procedimientos de ingreso y salida del país, además de reforzar las entrevistas migratorias orientadas a validar la información de los pasajeros y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.
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Las obras demandaron una inversión superior a los $18.600 millones y fueron ejecutadas conforme al cronograma establecido. De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, la modernización responde al incremento constante del flujo de viajeros internacionales registrado en los últimos años en la terminal aérea de Bogotá.
Por su parte, la vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, Milena Jiménez Hernández, indicó que la reconfiguración de la infraestructura y la incorporación de nuevos módulos biométricos representan un avance para mejorar la eficiencia operativa y tecnológica de los procesos migratorios en Colombia.