Bogotá abre 37 hectáreas alrededor del Aeropuerto El Dorado para atraer inversión: estas son las ventajas tributarias

El plan que tiene la Alcaldía de Bogotá de hacer del Aeropuerto El Dorado un nodo estratégico continúa avanzando. El más reciente movimiento se dio con la habilitación de 30 hectáreas destinadas a usos empresariales, logísticos e industriales, además de 7 hectáreas adicionales para infraestructura educativa y de servicios vinculados al desarrollo aeronáutico.
Estas áreas formarán parte de las actuaciones estratégicas del Distrito Aeroportuario de Engativá y Fontibón, instrumentos de planeación que permitirán el desarrollo ordenado de proyectos con alto potencial de generación de empleo e inversión.
La estrategia incluirá incentivos tributarios diferenciales y delineación urbana para promover la localización de empresas e inversionistas de alto valor agregado.
El enfoque territorial se complementa con la creación de un sistema de gobernanza especializado que coordina el desarrollo del distrito, impulsa la articulación público-privada y asegura condiciones institucionales favorables para la inversión.
La iniciativa proyecta atraer nuevas operaciones de manufactura aeronáutica, centros MRO, proyectos de movilidad aérea urbana, innovación en combustibles sostenibles y plataformas logísticas avanzadas, aprovechando la conectividad y el posicionamiento regional de El Dorado.
La propuesta contempla exenciones en el impuesto predial, el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y la delineación urbana para inversiones estratégicas localizadas en las áreas de actuación aeroportuarias de Engativá y Fontibón.