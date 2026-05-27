IDU confirma fecha de entrega de megaobra al sur de Bogotá: Eliminará trancones en la Autopista Sur

Un avance significativo registra una de las obras de infraestructura más importantes para la movilidad en el sur de Bogotá. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que el proyecto de la Autopista Sur con Avenida Bosa alcanzó un 44 % de ejecución y completó 21 de los 32 izajes de vigas contemplados para la estructura principal. La intervención busca reducir la congestión vehicular en este corredor estratégico y fortalecer la conexión con la Avenida Las Torres.
El director del IDU, Orlando Molano, explicó que, una vez finalice el proceso de instalación de las 32 vigas, comenzarán las labores de construcción del tablero del puente, espacio por el que circularán los vehículos. Según indicó el funcionario, la meta de la administración distrital es entregar la obra terminada en 2027, de acuerdo con el cronograma establecido por la Alcaldía de Bogotá.
Además del avance estructural, la entidad anunció la implementación de nuevas tecnologías para acelerar las obras y reducir el impacto sobre la movilidad de la zona. A partir de junio entrará en operación el sistema Pipe Jacking, un método que permite instalar redes de servicios públicos de manera subterránea sin necesidad de abrir zanjas en la vía.
De acuerdo con Molano, esta tecnología facilitará el desarrollo de las obras sin generar mayores afectaciones al tránsito vehicular. También destacó que más de 500 trabajadores participan diariamente en las labores del proyecto. Mientras los izajes de vigas se realizan en horario nocturno para disminuir las restricciones de movilidad, durante el día continúan otras actividades de construcción.
¿Cómo será la megaobra de los puentes en la Avenida Bosa?
El proyecto contempla la construcción de dos puentes vehiculares principales y cuatro conexiones viales que mejorarán la movilidad entre la Avenida Bosa, la NQS, la Autopista Sur y la localidad de Ciudad Bolívar.
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Uno de los puentes tendrá una longitud de 288 metros y permitirá fortalecer la conexión entre Bosa y Ciudad Bolívar. El segundo contará con 260 metros y también facilitará la integración vial entre estos sectores del sur de la capital.
La megaobra incluye, además, la prolongación de la Avenida Las Torres, intervención que abarcará 0,27 kilómetros de vía con cuatro carriles mixtos. El proyecto también contempla la construcción de 1,30 kilómetros de ciclorruta y otros espacios destinados a mejorar la movilidad y la conectividad para peatones y ciclistas.
Según las proyecciones del Distrito, la obra beneficiará a más de un millón de habitantes y contribuirá a disminuir los tiempos de desplazamiento en uno de los corredores con mayor flujo vehicular de Bogotá.