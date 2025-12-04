Esta sería la solución de movilidad que tendrían las ciudades de Colombia: Ahorraría tiempo en desplazamiento

En el Congreso de la Infraestructura realizado en Cartagena, la movilidad por cable volvió a posicionarse como uno de los temas centrales en el debate sobre el futuro del transporte urbano en Colombia. Durante su intervención, Alejandro Zambrano, director general de Doppelmayr Colombia, planteó la necesidad de que el país avance hacia una visión estratégica que reconozca a los sistemas de teleféricos como parte integral de las políticas de movilidad y de ordenamiento territorial.
Zambrano explicó que las características geográficas del país hacen urgente considerar soluciones distintas a las modalidades de transporte masivo convencionales. Según expuso, cerca del 70 % de la población reside en zonas de ladera o áreas montañosas, donde los proyectos tradicionales suelen enfrentar obstáculos técnicos, altos costos y plazos prolongados. En este escenario, los cables aéreos se han consolidado como alternativas capaces de operar en terrenos complejos, con tiempos de construcción más cortos y menores impactos ambientales, lo que facilita la reducción de los tiempos de desplazamiento para miles de usuarios.
El directivo señaló que, aunque la tecnología está ampliamente probada y existen experiencias consolidadas en ciudades como Medellín, la materialización de nuevos proyectos enfrenta retos que trascienden lo técnico. Mencionó que la gestión predial, la articulación entre distintos niveles institucionales y la incidencia del riesgo cambiario continúan siendo factores que dificultan el avance de las iniciativas. Estas dificultades, según afirmó, pueden duplicar o incluso triplicar los plazos establecidos al inicio de cada proyecto. Por ello, insistió en la importancia de garantizar coordinación permanente entre entidades nacionales y territoriales, así como la necesidad de adoptar decisiones que trasciendan los ciclos de gobierno para dar continuidad a las obras.
Propuestas de cable aéreo que impactarían la movilidad en el país
Entre los ejemplos presentados, Zambrano destacó la propuesta del cable aéreo entre Bogotá y La Calera, concebida para conectar ambas poblaciones mediante un recorrido que atravesaría los Cerros Orientales. Indicó que este tipo de infraestructura permite transportar pasajeros de manera eficiente sin generar afectaciones significativas en zonas ambientalmente sensibles, lo que lo convierte en un modelo aplicable a otras regiones con características similares.
Recomendado: ¿Cuáles son las obras clave que se entregarán en Bogotá en 2026?: Galán dio contundente respuesta
Finalmente, subrayó que ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales podrían fortalecer sus redes de transporte si incorporan los sistemas de cable como parte de una integración más amplia. Según señaló, estos corredores contribuirían a acortar tiempos de viaje, mejorar la calidad del aire y complementar los servicios de buses y modos férreos, fortaleciendo así la movilidad urbana en el largo plazo.