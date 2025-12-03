¿Cuáles son las obras clave que se entregarán en Bogotá en 2026?: Galán dio contundente respuesta

Las obras de infraestructura en Bogotá continúan avanzando en distintos frentes y, aunque el progreso ha sido constante, la ciudad enfrenta dificultades de movilidad en varios corredores viales. En distintos sectores se han generado congestiones y afectaciones que impactan la circulación diaria, un escenario que ha despertado inquietudes entre los ciudadanos. Pese a ello, la administración distrital insiste en que los esfuerzos actuales buscan acelerar la ejecución de proyectos estructurales que, una vez entregados, aliviarán la presión sobre la red vial y mejorarán la calidad de vida de los habitantes.
En un foro organizado por el Grupo Prisa, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, abordó este panorama y resaltó que el año 2026 será determinante para la culminación y entrega de varias obras estratégicas. Según explicó, el Distrito ha logrado duplicar la velocidad de ejecución de los proyectos, lo que ha permitido destrabar procesos que se encontraban estancados. Galán señaló que este avance se refleja en la entrega de infraestructura relevante, como los trabajos en la Avenida Boyacá, que hacen parte de un conjunto más amplio de intervenciones planificadas.
Durante su intervención, el mandatario presentó un panorama detallado de los proyectos que están próximos a finalizar. Entre ellos mencionó la entrega de la Carrera Novena en el norte de la ciudad, una vía clave para mejorar la conexión entre varias localidades. Asimismo, destacó que el cable aéreo de San Cristóbal entrará en operación, lo que ampliará las alternativas de transporte para los habitantes de esta zona y facilitará su acceso a otros puntos de la ciudad.
¿Qué otras obras se entregarán en Bogotá en 2026?
Galán también se refirió al avance en los cinco grupos de obra de la Avenida 68, un proyecto que ha enfrentado retrasos y dificultades, pero que, según aseguró, logró ser reactivado y hoy presenta un ritmo de trabajo más eficiente. De igual forma, indicó que tres grupos adicionales de la Avenida Ciudad de Cali serán entregados el próximo año. Estos corredores hacen parte de las principales apuestas de movilidad, en tanto permitirán articular zonas residenciales y comerciales con las troncales del sistema de transporte público.
Otro punto central de su intervención fue el avance del metro de Bogotá. Galán precisó que el proyecto tiene inversiones programadas por $5,3 billones para 2026, y resaltó su impacto económico directo. De acuerdo con las estimaciones del Distrito, la construcción del metro genera cerca de 15.000 empleos directos y alrededor de 40.000 puestos de trabajo si se consideran las demás obras que actualmente se ejecutan. Esta dinámica laboral, añadió, contribuye a impulsar la economía local y a fortalecer sectores asociados a la construcción y los servicios.
Finalmente, el alcalde afirmó que, pese a las dificultades iniciales, la ciudad comenzará a percibir resultados concretos. Manifestó que muchas de las obras recibidas por su administración presentaban problemas en su planeación o ejecución, pero se han adoptado medidas para corregir estas situaciones y acelerar su progreso. “La ciudad va a comenzar a ver la luz al final del túnel”, señaló, al reiterar que los esfuerzos actuales están orientados a entregar proyectos que alivien la carga sobre la movilidad y permitan un funcionamiento más eficiente del sistema vial.