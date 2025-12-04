María Consuelo Araújo fue elegida como nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), cargo desde el cual liderará el gremio que agrupa a los principales actores del sector constructor y de infraestructura del país.
Según conoció Valora Analitik, en una sesión de este jueves, la Junta Directiva le dio su ‘bendición’ a la excanciller de Colombia, con lo cual reemplazará en el cargo a Juan Martín Caicedo, quien dejará el cargo tras 20 años.
Araújo es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos.
Su trayectoria de 25 años en cargos de liderazgo en el sector público y privado incluye posiciones de alto nivel como ministra de Cultura, Ministra de Relaciones Exteriores, gerente de Transmilenio y secretaria de Integración Social de Bogotá.
También se desempeñó como directora de posgrados de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
Igualmente, ha sido gerente de proyectos urbanísticos de la Caja de Compensación Familiar Cafam y participa como panelista en el programa Mañanas Blu de Blu Radio.
Críticas de exgobernador a María Consuelo Araújo y sus retos en la CCI
El nombramiento de María Consuelo Araújo en la CCI no ha estado exento de controversias. El exgobernador de Cundinamarca, Nicolás García, publicó una dura crítica en sus redes sociales cuestionando su desempeño como miembro de la Junta Directiva del Metro de Bogotá.
Según el exfuncionario, fue la única “que votó negativo la aprobación del trazado de Regiotram del Norte a Zipaquirá».
Además, señaló que su ausencia en una sesión posterior impidió la aprobación de las vigencias futuras de Bogotá para vincularse al convenio de cofinanciación del proyecto con el Gobierno Nacional y el departamento de Cundinamarca, previo a la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
Por su parte, el actual gobernador Jorge Emilio Rey se sumó a estas críticas y anotó en su cuenta de X: «Extrañaremos la ecuanimidad e independencia de @JMCaicedoFerrer. Con este antecedente frente al tren de Zipaquirá, difícilmente la encontraremos ahora en la @camaradelainfra«.
Al margen de lo anterior, la ‘Conchi’ Araújo tendrá por delante importantes retos como nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, uno de los gremios más influyentes del país en materia de desarrollo de obras civiles, construcción y proyectos de infraestructura.
Bajo su liderazgo, el sector enfrentará desafíos como la falta de proyectos en licitación y el cambio de gobierno que tendrá el país en 2026.