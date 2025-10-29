Tras 20 años, Juan Martín Caicedo deja de ser presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura

Luego de dos décadas al frente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), el presidente del gremio, Juan Martín Caicedo Ferrer, anunció su retiro del cargo. La decisión fue oficializada durante la junta nacional de la CCI, celebrada el miércoles 29 de octubre, en la que el dirigente comunicó su determinación de concluir una gestión que se extendió por más de 20 años al servicio del sector.
A pesar del anuncio, Caicedo permanecerá vinculado a la entidad durante los próximos meses con el fin de garantizar una transición ordenada. De acuerdo con el cronograma establecido, continuará en sus funciones hasta la realización del Congreso Nacional de Infraestructura, programado para finales de noviembre en la ciudad de Cartagena, evento en el que se espera presente un balance de su gestión. Posteriormente, se prevé que entregue de manera definitiva la presidencia durante la Asamblea Estatutaria prevista para febrero de 2026 en Bogotá.
Uno de los aspectos más relevantes de su gestión fue la promoción de alianzas público-privadas que impulsaron el desarrollo de proyectos de infraestructura en diferentes regiones del país. Caicedo también lideró iniciativas orientadas a fortalecer la competitividad y la productividad nacional mediante la modernización de las vías, los puertos y los aeropuertos, al reconocer la infraestructura como un componente estratégico para el crecimiento económico.
Caicedo es abogado y economista. Entre sus principales hitos se destaca haber sido el primer miembro del Partido Liberal en ocupar la Alcaldía de Bogotá, cargo que desempeñó en 1990. Su trayectoria política continuó en el Congreso, donde fue senador de la República entre 1994 y 2002, durante dos periodos legislativos.
En el ámbito privado, Caicedo Ferrer se desempeñó como presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y formó parte de la junta directiva del Banco de la República, cargos desde los cuales aportó a la formulación de políticas orientadas al fortalecimiento institucional y económico del país.