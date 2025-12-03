Puerto Progreso de Urabá avanza en su concesión: ANI presentó la megaobra portuaria

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), realizó este miércoles 3 de diciembre, la Audiencia Pública de presentación de la solicitud de concesión de la Sociedad Portuaria de Puerto Progreso de Urabá, en la que participaron más de 250 representantes de la comunidad y autoridades de Turbo y Apartadó, entre otros municipios.
Durante la jornada, la ANI explicó que este tipo de espacios es fundamental para garantizar el derecho a la participación ciudadana y para que la comunidad pueda expresar inquietudes, observaciones y expectativas frente a una obra que podría redefinir la vocación logística y económica de la región.
Presentación de la solicitud de concesión
En la Audiencia, la Sociedad Portuaria de Puerto Progreso de Urabá, presentó la solicitud de concesión que contempla la construcción de un terminal portuario con dos zonas especializadas para el manejo de contenedores, graneles líquidos e hidrocarburos. Además, la construcción de un viaducto de 5 kilómetros que conecte la operación entre la terminal de contenedores y la zona adyacente.
De acuerdo con la información presentada por el solicitante, la Sociedad Puerto Progreso (Promesa de Sociedad Futura), el proyecto busca consolidar al Urabá antioqueño como un hub logístico del Caribe Colombiano, que permita aprovechar su posición geográfica para conectar rutas entre Norte, Centro y Suramérica, potenciando la conectividad marítima del país.
Además, ofreciendo una alternativa para carga contenerizada, reduciendo costos de transporte terrestre desde Antioquia y el Eje Cafetero. El terminal de contenedores tendrá un área de 3.300 metros de muelles y capacidad para atender buques de hasta 24.000 TEUs por año.
Recomendado: ¿Cuáles son las obras clave que se entregarán en Bogotá en 2026?: Galán dio contundente respuesta
Entre los aspectos ambientales presentados por la empresa solicitante de la concesión portuaria, se contemplan la implementación de programas que cumplan la normatividad vigente, cuenten con certificaciones internacionales para proteger la biodiversidad, y conservación de manglares para asegurar un puerto sostenible y con licencia social. Se utilizarán equipos eléctricos para la reducción de emisiones y optimización energética para ser un puerto competitivo, moderno y carbono neutral.
Esto con el fin de que las comunidades del área de influencia del proyecto participen activamente mediante la identificación de impactos sociales y medidas de manejo, y se articulen con la gestión institucional de las autoridades del orden nacional y local.