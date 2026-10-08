Cada segundo se consumen cerca de 173 tazas de Sello Rojo en Colombia

El recorrido comienza con el primer tinto de la madrugada, cuando arranca la jornada en el campo, abren las plazas de mercado y se abren puertas de las tiendas de barrio. Continúa con quienes salen a estudiar, trabajar, emprender o viajar y llega hasta los médicos, enfermeras, estudiantes y trabajadores.
Este año, la fecha adquiere una dimensión especial, pues en marzo de 2026 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente el 1 de octubre como Día Internacional del Café. Esta será la primera edición de la fecha bajo ese reconocimiento oficial.
“Hay un país que madruga, crea, sueña y que siempre encuentra una forma de seguir adelante. Un país que pone el corazón en lo que hace y que, incluso en los días más difíciles, no pierde su empuje. Durante más de 90 años Sello Rojo ha tenido el privilegio de acompañar a las personas en cada taza de café”, afirma David Echavarría Restrepo, gerente de Mercadeo del Negocio de Café y Bebidas de Grupo Nutresa.
173 tazas por segundo, cifras de impacto de Sello Rojo
Cada segundo se consumen cerca de 173 tazas de Sello Rojo. Más de 10.000 por minuto, cerca de 625.000 por hora y aproximadamente 15 millones de tazas al día.
Sello Rojo nació en Cali en 1931 y hoy es la marca #1 de café molido en Colombia, con una participación cercana al 35 % del mercado. Está presente en 58 de cada 100 hogares, ocupa el primer lugar en top of mind de su categoría y cuenta con la distribución más alta del mercado nacional.
Entre otros detalles, la marca con degustación está a bordo de 19 vuelos de Clic, que conectan a municipios como: Apartadó, Pereira, Quibdó, Montería, Cali, Bahía Solano y Nuquí.
Finalmente, en septiembre, la marca bajó su precios hasta un 17 % en referencias seleccionadas de su portafolio. La reducción es permanente y no corresponde a una promoción temporal.
Ahora, en el marco del Día Internacional del Café, Sello Rojo celebra con los 45 millones de consumidores, que toman café como parte de su vida, durante generaciones.