Cafam inaugura Centro de Bienestar en La Candelaría (Bogotá) tras inversión de $44.000 millones

Cafam inauguró su nuevo Centro de Bienestar (CBC) La Candelaria, un complejo de 10 pisos ubicado en el centro de Bogotá, para el que destinó una inversión superior a $44.000 millones.
El edificio, ubicado en la Carrera 8 #16-85, cuenta con más de 5.900 metros cuadrados y reúne en un solo lugar más de 20 servicios enfocados en bienestar, formación, empleabilidad, recreación, cultura y productividad.
El director administrativo de Cafam, Ricardo Andrés Urrutia, explicó que la meta es que más de 20.000 afiliados hagan uso frecuente de esta sede y que, en conjunto, más de 80.000 afiliados puedan acceder a la oferta de servicios que allí se concentrará.
Además, señaló que el proyecto busca fortalecer el sistema empresarial del centro de Bogotá cercano (+600 compañías cercanas), al ofrecer un espacio donde los empleadores puedan desarrollar las capacidades de sus equipos de trabajo mediante programas de formación, bienestar e innovación.
El complejo distribuye su oferta así: En el primer piso se encuentran la recepción, la agencia de turismo, un salón multifuncional y una cafetería. El segundo alberga el Centro de Desarrollo Productivo, mientras que el tercero cuenta con un espacio de café de origen y zonas para actividades colaborativas.
En el cuarto piso se ubica un laboratorio digital, una sala de ensayo musical y un estudio para producción de pódcast. El quinto nivel está destinado al entretenimiento, con un gastrobar, un zaguán colombiano y espacios para minitejo, bolirana, billar y tenis de mesa.
El sexto piso cuenta con gimnasio y salones para clases grupales; el séptimo alberga un laboratorio de artes y el octavo dispone de una zona gamer, espacios para actividad física y un laboratorio de emociones. Los dos últimos niveles estarán dedicados a experiencias gastronómicas, con laboratorios de cocina y bebidas, además de una terraza y el restaurante-bar Alcaparros.
Según Cafam, el CBC fue concebido como un espacio que integra aprendizaje, empleabilidad, recreación y cultura, inspirado en la historia y la riqueza cultural del sector.
“El CBC La Candelaria es un espacio concebido para impulsar el desarrollo de las personas y fortalecer a las empresas mediante experiencias integradas de bienestar, aprendizaje y productividad. Aquí convergen servicios, conocimientos y oportunidades que permiten generar valor compartido y aportar al crecimiento sostenible de las organizaciones”, afirmó Julio Billorou Rodríguez, subdirector de Servicios Sociales de Cafam.
Y agregó que con este complejo se completan cinco puntos de atención estratégica en Bogotá, fortaleciendo su presencia en las zonas con mayor concentración de empresas y población.
«Con el Centro de Bienestar Cafam La Candelaria completamos cinco puntos de atención estratégica en la ciudad, con una cobertura importante en las zonas de mayor densidad demográfica, tanto empresarial como residencial. Nuestra estrategia es seguir ampliando esta red con nuevos centros en Kennedy, Suba, San Felipe y otras zonas de Bogotá», señaló para Valora Analitik.