Los próximos 5 y 8 de junio se llevará a cabo una nueva edición de su Feria de Vivienda, un espacio que busca ofrecer asesoría integral en los procesos de adquisición, construcción, mejoramiento o arrendamiento.
El evento, que tendrá lugar en el Centro Comercial Cafam Floresta, contará con la participación de 40 stands de constructoras y entidades financieras como el Fondo Nacional del Ahorro (FNH) y BBVA.
Los participantes presentarán alternativas de financiación y oferta de proyectos de vivienda en: Amarilo, Constructora Bolívar, Constructora Capital, Buen Vivir, Mendebal, Apiros, Cusezar, Marval, Los Sauces, Ospinas, Once Constructora, entre otras.
La feria contará nuevamente con el apoyo de la Secretaría del Hábitat, que brindará información sobre subsidios distritales, y de Cafam, que ofrecerá acompañamiento integral para acceder a beneficios de vivienda y otros servicios de la Caja.
De igual forma, los asistentes podrán conocer proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y No VIS, así como opciones para compra, mejoramiento o arrendamiento, con la posibilidad de comparar alternativas y recibir orientación de expertos.
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Beneficios para los afiliados
La Feria de Vivienda Cafam 2026 busca facilitar el acceso a información clara y asesoría especializada para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas en el proceso de adquisición o mejoramiento de vivienda.
En ese contexto, los afiliados podrán acceder a subsidios de hasta $52.527.150 para vivienda nueva si sus ingresos familiares no superan los dos SMLMV, o hasta $35.018.100 si se encuentran entre dos y cuatro SMLMV.
Lo anterior siempre y cuando cumplan con los requisitos y estén al día con sus aportes.
Además, se ofrecerá información sobre subsidios complementarios y concurrentes, junto con alternativas de financiación para proyectos en diferentes estratos.
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