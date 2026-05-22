Video: Después de 80 años, tren del metro de Bogotá inició pruebas y ya rueda por la ciudad

La construcción de la primera línea del Metro de Bogotá alcanzó un nuevo avance en su cronograma de ejecución. Así lo confirmó el alcalde de Carlos Fernando Galán a través de su cuenta en X, donde publicó un video que muestra el inicio de las pruebas de los trenes sobre el viaducto del sistema férreo.
En la publicación, el mandatario destacó que este hecho representa un paso clave para el desarrollo del proyecto y reiteró el llamado al presidente Gustavo Petro para montarse en el megaproyecto que ya supera el 75 % de avance, donde la meta del Distrito es poner en funcionamiento el sistema en marzo de 2028.
#ATENCIÓN— Valora Analitik (@ValoraAnalitik) May 22, 2026
Arrancan las primeras pruebas del metro de Bogotá: el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que uno de los trenes ya está rodando por el viaducto construido.
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De acuerdo con información entregada por la Empresa Metro de Bogotá, el recorrido de prueba inició a las 10:46 de la mañana desde el Patio Taller, punto estratégico para la operación y mantenimiento de los trenes. El vehículo ferroviario avanzó hasta las cercanías de la Estación 2, ubicada en la intersección de la avenida Villavicencio con la avenida Ciudad de Cali, en el suroccidente de la capital.
Durante esta primera fase de pruebas, el tren compuesto por seis vagones fue movilizado mediante dos vehículos multipropósito. Según explicó la empresa, el objetivo de este procedimiento es evaluar aspectos técnicos relacionados con el comportamiento de los rieles, los peraltes, las distancias entre elementos de la infraestructura y las condiciones generales de desplazamiento sobre el viaducto.