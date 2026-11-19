El comercio exterior del departamento de Caldas registró una recuperación en septiembre de 2026. Durante ese mes, las exportaciones alcanzaron US$123,79 millones FOB, un aumento de 111,9 % frente a agosto y de 43,8 % en comparación con septiembre de 2025, según cifras del DANE y la DIAN.
Este fue el segundo mayor registro mensual del año, después de mayo, cuando las ventas externas llegaron a US$173,17 millones. El resultado permitió moderar la caída acumulada de las exportaciones, que entre enero y septiembre sumaron US$940,74 millones, una disminución de 7,4 % frente a los US$1.015,87 millones del mismo periodo de 2025.
En el contexto nacional, Caldas ocupó el décimo lugar en septiembre, con una participación de 3,1 % de las exportaciones del país. Sin embargo, su resultado más destacado estuvo en el ámbito regional: concentró el 49,7 % de las ventas externas del Eje Cafetero, por encima de Risaralda, con 2,5 % del total nacional, y Quindío, con 0,7 %.
Café y agroindustria concentran la oferta exportadora
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La composición de las ventas externas evidencia el peso de la actividad cafetera, aunque también muestra avances de otros sectores productivos. De acuerdo con información hasta agosto, el café representó el 46,9 % de las exportaciones de Caldas y los extractos de café otro 25,3 %. En conjunto, concentraron el 72,2 % del total.
A estos productos se sumaron los artículos de confitería, con 7,4 %, y los refrigeradores y congeladores, con 6,4 %. Así, los cuatro principales bienes reunieron el 86 % de las ventas internacionales del departamento.
Por grupos productivos, el sector agropecuario concentró el 46,3 % de las exportaciones a agosto, con US$378,56 millones, aunque registró una caída de 31,8 %. En contraste, la agroindustria creció 18,6 %, hasta US$318,95 millones, mientras que la industria liviana avanzó 36,4 % y maquinaria y equipo aumentó 5,6 %.
Estos resultados muestran comportamientos diferenciados dentro de la oferta exportadora: mientras el sector agropecuario explicó buena parte de la reducción general, otras actividades industriales y agroindustriales registraron avances.
Estados Unidos, México y Europa, entre los principales mercados
En cuanto a los destinos comerciales, Estados Unidos encabezó las compras de productos de Caldas al periodo registrado, con una participación de 21,9 %, seguido de México, con 10,2 %. Bélgica y Alemania ocuparon el tercer y cuarto lugar, con 8,2 % y 6,7 %, respectivamente.
Los cuatro mercados concentraron el 47 % de las exportaciones, pero también sobresalieron Venezuela, con 5 %; Perú, con 3,5 %; Ecuador, con 3,2 %; Canadá, con 3,1 %, y Corea del Sur, con 3 %. En total, los 10 principales destinos representaron el 67,6 % de las ventas externas.
Esta distribución evidencia la presencia de Caldas en mercados de América, Europa y Asia, aunque también refleja la importancia de seguir ampliando los destinos internacionales y diversificando los productos que integran su oferta exportadora.
Importaciones crecieron 14,2% en 2026
Por el lado de las importaciones, Caldas registró compras externas por US$343,56 millones CIF entre enero y agosto, un crecimiento de 14,2 % frente al mismo periodo de 2025. Solo en agosto alcanzaron US$53,12 millones, el mayor registro mensual del año y un aumento anual de 28,9 %.
En la comparación de los últimos doce meses con corte a agosto, las exportaciones sumaron US$1.250,76 millones FOB, mientras que las importaciones llegaron a US$507,49 millones CIF. Frente al mismo periodo del año anterior, las ventas externas disminuyeron 6,3 % y las compras internacionales aumentaron 6,4 %.
El seguimiento de estos indicadores hace parte del trabajo de generación y análisis de información económica y estadística que adelanta la Gobernación de Caldas, a través de la Secretaría de Planeación, para identificar las dinámicas productivas del departamento y aportar elementos para la toma de decisiones.
De esta manera, septiembre dejó señales favorables para el comercio exterior caldense, que conservó su liderazgo exportador en el Eje Cafetero. No obstante, la caída acumulada de las ventas externas y la concentración de la canasta exportadora en el café siguen siendo desafíos para fortalecer su presencia en los mercados internacionales.