Camacol Antioquia presentará más de 180 proyectos inmobiliarios en el Salón del Inmueble

El sector de la construcción en Antioquia reportó más de 13.000 unidades de vivienda nueva vendidas a julio de 2025, liderando la reactivación con un crecimiento del 30,1 % en ventas.
En este contexto favorable, del 22 al 24 de agosto se celebrará la décima versión del Salón del Inmueble, organizado por la Cámara Colombiana de la Construcción – Camacol Antioquia, con más de 190 proyectos inmobiliarios de 35 empresas constructoras y promotoras afiliadas al Gremio.
En ese sentido, el evento se realizará el viernes 22 y sábado 23 de agosto de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., y el domingo 24 de agosto de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. en la plazoleta Zara del Parque Comercial El Tesoro.
Actualmente, Antioquia cuenta con 381 proyectos activos que representan 19.440 unidades disponibles, y una proyección de construcción superior a los 2,2 millones de metros cuadrados en los próximos dos años.
Según los expertos, este panorama presenta condiciones favorables para invertir en vivienda nueva, jugando a favor de los compradores.
“Al disminuir la carga financiera mensual de las cuotas, más personas califican para créditos, lo que dinamiza las ventas, activa la cadena de valor de la construcción (desde insumos hasta mano de obra) y genera confianza, siendo un pilar clave para la reactivación y el crecimiento de la industria”, afirmó Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia.
Y agregó: “Esto, sumado a una oferta diversa, asesoría especializada y respaldo institucional, crea el entorno propicio para invertir en propiedad raíz, construir patrimonio y asegurar tranquilidad financiera”.
Incorporación de criterios sostenibles y tecnológicos a los proyectos
Los proyectos inmobiliarios en Antioquia están incorporando criterios sostenibles y tecnológicos que marcan una nueva etapa en la forma de construir y habitar el territorio.
Esta transformación, explicó Loaiza que responde a compradores cada vez más informados, que priorizan estilos de vida saludables y decisiones responsables con el entorno.
Es así como la creciente demanda por este tipo de proyectos ha llevado a las constructoras a integrar soluciones como certificaciones EDGE, paneles solares, sistemas de recolección de aguas lluvias, jardines verticales y materiales certificaciones sostenibles. Esta evolución también se refleja en la planificación urbana, que avanza hacia ciudades más conectadas, caminables y alineadas con el modelo de los 15 minutos.
El Oriente antioqueño, por su parte, continúa consolidándose como una zona clave para la inversión en el sector inmobiliario, con proyectos que van desde suites para renta corta hasta lotes urbanizados de alta valorización.
Por otra parte, el gerente destacó que la oferta de vivienda nueva también se ha diversificado: desde proyectos diseñados para familias, hasta nuevas edificaciones pensadas para jóvenes profesionales, ejecutivos o inversionistas que buscan rentabilidad a través de arriendos flexibles.
Eduardo Loaiza concluyó con que el Salón del Inmueble 2025 será una experiencia de compra y asesoría personalizada, donde los visitantes encontrarán la más selecta oferta de apartamentos, casas, lofts, suites, oficinas, locales, coliving, lotes, nuevos modelos de inversión y otras edificaciones, proyectos inmobiliarios de alto perfil disponibles para la venta en los municipios del Área Metropolitana, el Oriente cercano y otros municipios del departamento y del país.