Tradicional supermercado sacó remates de productos para el mundial: Grandes descuentos y rifa de televisores

La cadena de supermercados Makro anunció una nueva edición de su campaña denominada “Hinchas Makro”, una estrategia comercial que combina descuentos en productos de alta demanda con incentivos para los compradores mediante sorteos y premios instantáneos.
La iniciativa estará vigente entre el 19 y el 25 de junio de 2026 y se desarrollará en las 21 tiendas que la compañía tiene distribuidas en el territorio nacional, además de sus plataformas digitales. El objetivo es facilitar el acceso a productos frecuentemente adquiridos para reuniones familiares y encuentros entre amigos durante las jornadas deportivas.
¿Qué productos tendrán promoción?
Dentro de las categorías incluidas en la campaña se encuentran snacks, bebidas, confitería, frutos secos y postres congelados. Según informó la compañía, algunos productos seleccionados tendrán descuentos de hasta el 30 %. Entre ellos figuran las papas de la marca propia Crooji, productos de la línea Pringles, almendras, nueces, macadamias y referencias específicas de Dulces Dulce del Valle.
Las promociones también abarcan bebidas gaseosas y sodas de distintas marcas, las cuales contarán con rebajas de hasta el 30 %. De igual manera, habrá descuentos de hasta el 25 % en productos de las líneas DeTodito y snacks La Victoria, así como en algunas referencias de chocolatinas Gol, Jet y galletas Noel.
En el segmento de bebidas hidratantes y refrescantes, los consumidores podrán encontrar reducciones de precio de hasta el 25 % en productos seleccionados de Colombiana, Sporade y agua Cielo. La oferta comercial se complementa con promociones en postres congelados, incluyendo helados de la marca Colombina y la torta de helado Popsy Gourmet Oreo, que también tendrán descuentos de hasta el 25 %.
Además de las rebajas en productos de consumo masivo, la campaña contempla una dinámica promocional para quienes realicen compras de mayor valor. Los clientes que efectúen una transacción igual o superior a $250.000 recibirán un raspa y gana que les permitirá acceder a premios instantáneos.
Los participantes también quedarán inscritos en sorteos semanales que entregarán televisores Hyundai de 65 pulgadas, un incentivo que busca aumentar la participación de los consumidores durante la vigencia de la campaña.