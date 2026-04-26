La Cámara Colombo Venezolana anunció la apertura de su nueva Oficina Regional Caribe, en Santa Marta, el próximo 28 de abril, desde donde trabajará para fortalecer el comercio, fomentar la inversión y facilitar la articulación empresarial con el vecino país.
La inauguración de esta oficina surge en la nueva coyuntura que viven las relaciones binacionales, y cuando crece el optimismo por la recuperación y mayor certidumbre económica de Venezuela, cuyo PIB crecerá más del 10 % en 2026 y seguirá expandiéndose a dos dígitos anuales en los próximos 5 años, según estimaciones de la Cámara Colombo Venezolana.
La Oficina Regional Caribe operará en la Zona Franca las Américas, un enclave que ofrece condiciones logísticas y de conectividad para el comercio internacional. Desde allí prestará apoyo directo a las empresas de la región Caribe interesadas en invertir en el vecino país, promover cadenas de valor, avanzar en la integración y explorar o expandir sus operaciones hacia Venezuela.
Para la apertura de la nueva Oficina, la Cámara Colombo Venezolana organizó un seminario de alto nivel con la participación de expertos en temas de integración binacional, autoridades, empresarios y sociedad civil, para analizar las perspectivas y oportunidades en esta nueva etapa de las relaciones entre Colombia y Venezuela.
La agenda incluye espacios de discusión sobre corresponsalía bancaria, mecanismos de pago (normativa OFAC), y herramientas para facilitar operaciones comerciales en un entorno aún desafiante, pero con señales de apertura. Así mismo, se abordarán las perspectivas de inversiones en momentos en que la economía venezolana inicia un nuevo ciclo impulsado por el aumento de sus exportaciones, que se duplicarán en 2026 y estimularán los sectores asociados a la explotación de gas, petróleo y las actividades mineras, así como los de infraestructura, producción y distribución de energía, construcción y cemento, industria eléctrica y sector salud, entre otros.
“La presencia de la Cámara Colombo Venezolana en el Caribe no sólo fortalece nuestra presencia institucional, sino que envía un mensaje claro sobre el papel que puede jugar Santa Marta como hub de negocios en el Caribe. Queremos que las empresas de la región encuentren aquí las herramientas necesarias para internacionalizarse y aprovechar el momento que vive la relación binacional”, aseguró el presidente la junta directiva de la Cámara, Germán Umaña Mendoza.
La Región Caribe ha ganado relevancia como plataforma natural de integración binacional, especialmente por su cercanía geográfica, su infraestructura portuaria y el dinamismo empresarial de ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Riohacha. Sectores como agroindustria, energía, logística, turismo y servicios concentran buena parte de las oportunidades identificadas.
La nueva Oficina Regional Caribe operará como un centro de servicios empresariales enfocado en proveer información de mercado, asesoría normativa, acompañamiento en procesos de comercio exterior y acceso a redes empresariales en ambos países. Información actualizada sobre el entorno regulatorio y de negocios en Venezuela y apoyo institucional ante organismos públicos y privados en asuntos binacionales.
El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta, Carlos Jaramillo Ríos, aseguró que “la apertura de la Cámara Colombo Venezolana es un paso estratégico para el Caribe colombiano, porque fortalece la integración regional y abre nuevas oportunidades para nuestros empresarios en materia de comercio e inversión. Este tipo de iniciativas nos permite proyectar a Santa Marta y al Magdalena como un territorio conectado con el denominado Gran Caribe, capaz de generar alianzas y dinamizar la economía«.
Coyuntura y nuevas oportunidades
En el primer bimestre del año, las exportaciones totales al vecino país alcanzaron los US$132 millones, según el DANE, mientras que las importaciones se ubicaron en US$11 millones. Los productos más vendidos por Colombia fueron: alimentos, bebidas y tabaco, que representaron el 28,7 % de las ventas a ese destino; seguidos por los productos químicos, que participaron con el 22,7 % y las materias plásticas, con el 11,9 %.
En el contexto de comercio exterior con Venezuela, el Caribe colombiano resulta muy estratégico. Sólo en 2025, las exportaciones al vecino país desde esta región representaron 23 % del total, según cifras del DANE.
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Con la nueva dinámica económica de Venezuela, se estima que este año el comercio binacional podría llegar a los US$1.600 millones al cierre y la expectativa de inversiones resulta muy positiva a medida que las empresas avanzan en la reactivación de sus contactos de negocios.
La apertura de la Oficina Regional Caribe en Santa Marta coincide también con la entrada en vigor, en este mes de abril, del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), considerado un hito para la reactivación económica bilateral. El presidente ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana, Luis Felipe Quintero, destacó que este instrumento “tiene como propósito fundamental promover y facilitar la inversión directa entre los dos países, garantizando un entorno jurídico estable, transparente y previsible”. Agregó que el Acuerdo contempla la protección tanto de inversiones nuevas como existentes, lo que amplía el espectro de oportunidades para empresarios interesados en participar en el mercado binacional.